Однопартийцы призывают Меркель уйти досрочно
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Правящая коалиция в Германии снова на грани распада, пишут немецкие СМИ. Разногласия между ее участниками – консервативным блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) – усилились одновременно с разговорами о возможной досрочной отставке канцлера Ангелы Меркель.
Германии в период неопределенности нужен более твердый руководитель, поэтому Меркель покинет пост канцлера до окончания ее четвертого срока, заявил в минувшую субботу бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль в интервью газете Augsburger Allgemeine. В понедельник представители наиболее консервативного крыла ХДС – Werte Union призвали Меркель как можно скорее передать полномочия руководителя правительства новому председателю ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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