Однопартийцы призывают Меркель уйти досрочно

Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Ангелу Меркель просят на выход

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В Германии заговорили о досрочной отставке канцлера Ангелы Меркель Jens Meyer / AP

Правящая коалиция в Германии снова на грани распада, пишут немецкие СМИ. Разногласия между ее участниками – консервативным блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) – усилились одновременно с разговорами о возможной досрочной отставке канцлера Ангелы Меркель.

Германии в период неопределенности нужен более твердый руководитель, поэтому Меркель покинет пост канцлера до окончания ее четвертого срока, заявил в минувшую субботу бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль в интервью газете Augsburger Allgemeine. В понедельник представители наиболее консервативного крыла ХДС – Werte Union призвали Меркель как можно скорее передать полномочия руководителя правительства новому председателю ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.