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Генпрокуратура вскрыла многомиллиардные нарушения в оборонной промышленности Кирилл Кухмарь / ТАСС

В своем ежегодном докладе Совету Федерации «О состоянии законности» («Ведомости» с ним ознакомились) генпрокурор Юрий Чайка в среду намерен привести несколько ярких примеров нарушения законодательства в оборонно-промышленном комплексе.

Так, предметом отдельной проверки стала деятельность АО «Станкопром», подконтрольного госкорпорации «Ростех». Как отмечается в докладе, не завершен ни один из трех проектов по созданию серийных производств станков, на реализацию которых в 2015–2016 гг. из бюджета выделено более 1,8 млрд руб., а «за период с 2014 по 2018 г. холдинговой компанией не разработано и не создано ни одного отечественного станка». По материалам проверки Генпрокуратуры расследуется уголовное дело о хищении 200 млн руб. в Липецкой области. А по результатам проверки холдинга «Вертолеты России» и входящего в него Улан-Удэнского авиазавода к АО «Станкопром» в 2018 г. предъявлено и удовлетворено исковое заявление о взыскании более 400 млн руб.