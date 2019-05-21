Против строительства храмов за пять лет протестовали жители 28 городов России
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Протесты против строительства православных храмов в последние пять лет были как минимум в 28 городах 25 регионов России, подсчитала компания «М 13» («Ведомости» ознакомились с результатом мониторинга). Противостояние в Екатеринбурге вокруг строительства храма Святой Екатерины эксперты сочли беспрецедентным не только по остроте полемики, но и по интенсивности освещения темы в медиа: на этот конфликт приходится более 58% от общего числа публикаций о протестах против строительства церквей. На 2-м месте (17%) конфликт 2015–2016 гг. вокруг строительства храма в парке «Торфянка» в Москве. На упоминания о протестных акциях против строительства храмов в остальных городах России приходится менее 25%. В основном ситуацию с такими протестами освещали региональные и местные СМИ (58% против 42% публикаций на федеральном уровне). О протестах в Москве вокруг «Торфянки» и в Екатеринбурге вокруг храма Святой Екатерины, наоборот, чаще сообщали федеральные издания (63% против 37%).
Как подчеркивается в мониторинге, в таких ситуациях доминирует информационная повестка, которая диктуется противниками строительства. В результате позиция протестующих была представлена в 61% публикаций, региональных властей – в 27%, федеральной власти – в 9%, а мнение структур РПЦ – всего в 3% материалов. Больше всего подобных конфликтов было в Москве (6), Санкт-Петербурге (3), Тольятти, Нижнем Новгороде, Сургуте, Красноярске и Благовещенске (по 2).
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