Власти отказались от строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге

Evgeny Feldman / AP

Опубликованные данные ВЦИОМа дают основание исключить сквер у Театра драмы в Екатеринбурге из перечня мест для строительства храма, написал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Мы прошли этот конфликт, он исчерпан. Нам предстоит вместе найти новое место для храма», – считает он.

Губернатор отметил, что при подборе площадки не было в полной мере учтено мнение горожан. Сейчас администрация Екатеринбурга собирает предложения по поводу нового места строительства храма. Куйвашев попросит мэра города Александра Высокинского не включать сквер в перечень мест при проведении опроса.

Опрос ВЦИОМа показал, что 74% опрошенных жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере. Удачным это место назвали только 10%. В то же время только 18% респондентов считают, что нужно вообще отказаться от строительства этого храма. 58% заявили, что он должен быть построен в другой части города.

Массовые протесты в Екатеринбурге из-за строительства храма Святой Екатерины в сквере в центре города начались 13 мая. В течение нескольких дней противники строительства собирались в сквере и призывали власти отказаться от своих планов. Происходили столкновения с защитниками храма и правоохранительными органами. В общей сложности было задержано около 100 человек.

16 мая президент Владимир Путин вмешался в ситуацию и предложил провести опрос общественного мнения по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население. До завершения опроса строительство храма было приостановлено.

Накануне начали демонтировать забор, которым было огорожено место строительства храма. С предложением убрать его выступил возглавляющий Екатеринбургскую епархию митрополит Кирилл.