В конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге вмешался Путин

Президент Владимир Путин в четверг впервые комментировал конфликт вокруг строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга: он предложил провести опрос жителей URA.RU / TASS

Президент Владимир Путин в четверг впервые комментировал конфликт вокруг строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга: он предложил провести опрос жителей. «И меньшинство должно подчиниться большинству», – предупредил президент. Но и интересы меньшинства, продолжил он, должны быть учтены: вместо вырубленных деревьев инвесторы могли бы создать новый сквер. «Городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим – найти оптимальное для проживающих там людей решение», – подытожил Путин.

Опрос будет проведен, заверил сразу после этого вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько: «Слова главы государства свидетельствуют о том, что мы сегодня и с руководством города, и с предпринимательским сообществом идем верным путем». А мэр города Александр Высокинский заявил, что до итогов опроса подготовительные работы к строительству храма будут приостановлены.

Уральский фонд «Социум» уже провел опрос 400 жителей Екатеринбурга: 51% против строительства храма перед Театром драмы, 29% стройку поддержали, остальным безразлично или нечего ответить. 66% выступили за городской референдум, и если бы он состоялся, то 55% проголосовали бы против строительства, а 27% – за. Большинство противников строительства, выяснили социологи, молодые люди, среди этой возрастной группы против храма 60%.

Опрос горожан о ситуации вокруг сквера проводит и ВЦИОМ, сообщил в среду его гендиректор Валерий Федоров.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Во вторник задержано 26 противников строительства, в среду – 70. В четверг к вечеру горожане вновь стали собираться у сквера. Ранее прес-секретарь президента Дмитрий Песков дважды называл действия полиции на акциях оправданными.

Возведение храма курирует Фонд св. Екатерины, учредители – владелец Русской медной компании Игорь Алтушкин, владелец УГМК Андрей Козицын, директор «Сима-ленда» Андрей Симановский и другие крупные предприниматели Урала. После совещания у свердловского губернатора Евгения Куйвашева Высокинский предложил им выделить средства на озеленение города. Алтушкин обещал заплатить за сквер у стадиона «Екатеринбург-арена», а Козицын – обеспечить благоустройство скверов стройматериалами и саженцами.

Путин в четверг высказался и о другом громком конфликте – в Шиесе Архангельской области, где жители выступают против мусорного полигона для отходов из Москвы. «Москва не может мусором зарастать, это десятимиллионный город, – оценил население Москвы Путин. – Но и в других регионах не нужно создавать проблем. В любом случае это должно быть в диалоге с людьми, которые там живут. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и [с мэром Москвы] Сергеем Собяниным. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов».

Путин последнее время часто выполняет роль арбитра в конфликтах населения с местными властями, но не всегда это приводит к решению проблем. В середине января президент высказался за расселение многоэтажного дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 г. из-за взрыва газа обрушилась одна секция. После чего дом был признан пригодным для проживания.

Путин, по сути, дал прямое поручение провести опрос жителей, но не принял ни одну сторону и не взял на себя содержательного решения, говорит политолог Александр Пожалов. Сейчас, учитывая, что общественные настроения в городе разогреты, проведение опроса реальных жителей прилегающих районов, скорее всего, выявит преобладание противников застройки сквера, предполагает эксперт: «Получить большинство за храм сейчас легче в рамках общегородского опроса, за счет голосов тех, кого эта конфликтная точка не затрагивает лично. Но результаты такого опроса вряд ли будут восприняты активной частью горожан как легитимные».

Более высокое доверие могло бы быть к референдуму, но их власть готова проводить только для повышения явки на президентские выборы и по безопасным, не раскалывающим общество вопросам, считает Пожалов. Мероприятия Общероссийского народного фронта – один из способов оперативного реагирования на проблемы, не случайно президент комментировал еще и протесты в Шиесе, считает Пожалов: «Президент назвал то, что позиционируется как экотехнопарк, полигоном, поддержав тем самым местных жителей и экологов, которые тоже считают, что захоронение брикетированного мусора без сортировки и переработки, по сути, полигон и свалка».

Ситуативно слова Путина – сигнал к снижению динамики конфликта, создававшегося православными радикалами, полагает политолог Михаил Виноградов: «А дальше главное в деталях и в разной степени доверия к понятию «опрос». В последнее время немало случаев, когда вмешательство Путина ситуацию принципиально меняет, замечает он: «Но были и случаи, когда изменений не происходило, – от попытки мягкого дистанцирования от пенсионной реформы до ситуации с запретом Свидетелей Иеговы [за экстремизм]».