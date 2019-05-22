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ВЦИОМ: большинство жителей Екатеринбурга против строительства храма в сквере

Большинство жителей Екатеринбурга (74%) выступили против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Удачным местом сквер в центре города назвали лишь 10% опрошенных.

18% респондентов в целом против строительства храма в пределах города, 7% — считают, что он должен быть построен по утвержденному проекту в выбранном властями месте. Еще 14% поддержали строительство в сквере, если проект будет скорректирован с учетом мнения жителей. Социологи отмечают, что всего о конфликте вокруг строительства храма знают 94% горожан.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили массовые протестные акции против возведения храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города. 16 мая в ситуацию вмешался президент Владимир Путин: он предложил провести опрос общественного мнения по поводу места строительства. Мэрия Екатеринбурга согласилась опросить население и на время подготовки и проведения голосования заморозила строительство храма.

Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил обсудить альтернативные места под строительство храма. Сбор предложений был объявлен 20 мая на официальном портале «Екатеринбург.рф», он продлится 10 дней. В первый день власти получили более 2500 обращений от жителей города.

Проект храма в Екатеринбурге, против которого протестуют местные жители. Фотографии