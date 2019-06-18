КС запретил власти перекладывать на организаторов митингов заботу о безопасности

Евгений Разумный / Ведомости

Конституционный суд (КС) признал не противоречащими основному закону страны нормы закона о митингах, которые обязывают организаторов массовых мероприятий обеспечивать «в пределах своей компетенции» общественный порядок при их проведении, а также указывать формы и методы его обеспечения в уведомлении, которое подается в органы власти.

Однако такое требование не означает, что закон допускает возложение на организаторов мероприятий обязанностей в области обеспечения мер безопасности, которые надлежит выполнять органам государственной власти, говорится в постановлении, которое во вторник, 18 июня, огласил КС.

Поводом для проверки закона о митингах стала жалоба пенсионера Валерия Тетерина. Летом прошлого года он подал в администрацию Иркутска уведомление о намерении провести на площади возле памятника Александру III митинг на 350 участников, но получил отказ. Администрация указала, что в его уведомлении не было «сведений, позволяющих в полной мере установить формы и методы обеспечения общественного порядка», хотя организатор митинга уведомил о намерении сообщить участникам мероприятия телефоны городских служб МЧС и Скорой помощи. Из-за отсутствия данных поданное Терехиным уведомление не соответствует требованиям закона, «что исключает возможность его рассмотрения», сообщила администрация города. Суды признали отказ законным.

Однако Конституционный суд решил, что ранее принятые по делу Тетерина решения должны быть пересмотрены: указание организатором по своему усмотрению форм и методов обеспечения безопасности не может квалифицироваться как невыполнение требований, предъявляемых к содержанию уведомления, говорится в решении суда. Даже если власти считают, что заявленных мер недостаточно, это не освобождает их от обязанности направить организаторам мотивированные предложения об изменении и дополнении форм и методов. В свою очередь, суды должны не формально, а объективно и по существу оценить обоснованность требований, которые были направлены организаторам, подчеркнул Конституционный суд.

Адвокат Сергей Голубок, представлявший в Конституционном суде интересы заявителя, положительно оценивает принятое решение. «КС принципиально сказал, что по данному основанию уведомления организаторов протестных акций нельзя не рассматривать, и постановил пересмотреть решения судов по делу Тетерина», сказал он «Ведомостям».

Самое главное – Конституционный суд сказал, что обеспечение безопасности в ходе массовых мероприятий – это обязанность государства, а организатор митинга не обязан бегать с дубинкой и аптечкой, говорит руководитель «Апологии протеста» Алексей Глухов, его организация в качестве «друга суда» направила в КС заключение на закон о митингах. Не менее важно, что Конституционный суд в своем постановлении напомнил про основные принципы свободы собраний и практику ЕСПЧ. Принятое постановление – серьезный «наезд» на суды общей юрисдикции, которые формально подходят к спорам организаторов митингов с властью, считает эксперт.

Но готовы ли будут коллеги председателя КС Валерия Зорькина на местах применять эти наставления – покажет время. Кроме того, в защите организаторов митингов КС оставил небольшую лазейку для органов власти, добавляет Глухов. Они не могут отклонять уведомления заявителей без рассмотрения, однако КС разрешил им требовать дополнений и уточнений по части предложенных форм и методов обеспечения безопасности. Сейчас «торг» по поводу места и времени проведения массовых мероприятий часто становится основанием для их фактического запрета, напоминает эксперт. По его словам, признание требования согласовать формы и методы обеспечения безопасности конституционным, хоть и с иным, чем у иркутских властей, толкованием может создать угрозу их применения в других регионах.