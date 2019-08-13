Бывшего президента Киргизии обвинили в убийстве и массовых беспорядках
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Арестованному 8 августа бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявлены обвинения по нескольким тяжким уголовным статьям, включая захват заложников, организацию массовых беспорядков и убийство, заявили во вторник на пресс-конференции в Бишкеке представители генпрокуратуры и Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ). По словам главы ГКНБ Орозбека Опумбаева, первоначально речь шла лишь о принудительной доставке Атамбаева на допрос, поскольку повестки он игнорировал. Но целью последовавших затем действий Атамбаева, оказавшего сопротивление, был государственный переворот: «Он хотел, чтобы пролилась кровь» (цитаты по трансляции Kaktus Media).
Начавшаяся 7 августа операция по задержанию Атамбаева сперва закончилась гибелью заместителя командира спецподразделения ГКНБ «Альфа» и пленением шести спецназовцев, но на следующий день экс-президента уговорили сдаться. Изначально его обвиняли в коррупции и освобождении за взятку криминального авторитета Азиза Батукаева. Всего, по данным властей, за два дня штурма резиденции Атамбаева и организованных его сторонниками беспорядков было ранено 139 человек.
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