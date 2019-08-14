За что немцы не жалуют возможную преемницу Меркель

Статья опубликована в № 4876 от 14.08.2019 под заголовком: Аннегрет Крамп-Карренбауэр: У меня ощущение, что немцы самая зажатая нация на земле

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министр обороны Германии, председатель ХДС Fabricio Benshen / Reuters

Вечером 16 июля Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила высокопоставленным членам правящего Христианско-демократического союза (ХДС) неожиданную новость: она станет новым министром обороны Германии. До этого Крамп-Карренбауэр, которую только в декабре 2018 г. выбрали новым председателем ХДС, уверяла, что ее не интересует работа в правительстве. По словам Крамп-Карренбауэр, ее главной целью было реформировать партию, которой предыдущие 18 лет управляла нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель. Однако политические амбиции заставили Крамп-Карренбауэр, которую в стране также называют АКК, изменить позицию. Теперь она не скрывает, что желает стать следующим канцлером. Пост председателя ХДС должен был послужить идеальным плацдармом для этого.

Аннегрет умеет рисковать

Однако пока деятельность Крамп-Карренбауэр подвергается широкой критике, и ей теперь необходимо проявить себя в правительстве. Возможность подвернулась, когда предыдущий министр обороны Урсула фон дер Ляйен, которая тоже когда-то считалась преемницей Меркель, в июле была выбрана председателем Еврокомиссии. «Это фактически последний шанс [Крамп-Карренбауэр]», – приводит Financial Times (FT) слова одного из руководителей ХДС.

В то же время работа на посту министра обороны – большой риск. Лишь один человек, занимавший эту должность, – Гельмут Шмидт в итоге стал канцлером, а множество политиков лишь испортили свою карьеру. «Министры обороны постоянно попадают в скандалы, причем даже не по своей вине. Будет ли она исключением?» – рассуждает о Крамп-Карренбауэр в FT один из функционеров ХДС. Кроме того, критики отмечают отсутствие у нее опыта во внешней и оборонной политике. Александр фон Ламбсдорфф, высокопоставленный член Свободной демократической партии Германии, даже назвал ее назначение «неуважением по отношению к армии и партнерам по НАТО».