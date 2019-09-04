Суд приговорил Коваленко к 3,5 годам колонии за брошенную в росгвардейца урну

Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мещанский районный суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима Евгения Коваленко, бросившего мусорный бак в сотрудника Росгвардии на акции протеста 27 июля, передает корреспондент «Ведомостей». Коваленко 48 лет, до ареста он работал охранником железной дороги в Подмосковье и содержал свою 70-летнюю мать.

Коваленко признан виновным в применении насилия в отношении двух сотрудников правоохранительных органов. По версии следствия, обвиняемый во время несогласованной акции 27 июля толкнул одного из них, а во второго бросил мусорный бак. «Мои действия были продиктованы беспределом, когда на моих глазах начали избивать людей», – заявил Коваленко в последнем слове (цитата по «Медиазоне»).

Прокурор попросил приговорить Коваленко к пяти годам колонии общего режима с учетом смягчающих обстоятельств: у него есть хронические заболевания, он является донором и на него поступили положительные характеристики. Коваленко настаивал, что он не попал мусорным баком в росгвардейца и не хотел причинить вред представителю власти. Однако эти показания прокурор оценил «критически». «Ни в каком случае гражданин не имеет права применять в отношении сотрудников какое-либо физическое воздействие», – заявил он.

Во время первого допроса Коваленко признал вину и подтвердил, что бросил урну в сотрудника правоохранительных органов, но позже отказался от этих показаний. Как пояснял его адвокат Мансур Гильманов, у Коваленко во время первого допроса был адвокат по назначению. Сам допрос проводился ночью и под давлением, отмечал он.

Позже Коваленко не отрицал в суде, что бросил мусорный бак в сторону полицейских, которые жестко задерживали протестующих. Он подчеркивал, что надеялся отпугнуть их, чтобы они перестали бить участников акции. «Это был больше жест отчаяния», – говорил он.

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В ходе мероприятия, по данным полиции, были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» сообщал о 1373 задержанных. По итогам акции было заведено уголовное дело о массовых беспорядках.

Московские суды 3 сентября вынесли первые приговоры по «московскому делу». Блогер Владислав Синица получил пять лет тюрьмы за твит, в котором призывал деанонимизировать силовиков и их детей. По мнению суда, текст мог быть воспринят как инструкция и причинить вред детям сотрудников правоохранительных органов. Техник Иван Подкопаев получил три года лишения свободы, предприниматель Данила Беглец – два года колонии. Их дела рассматривались в особом порядке. Подкопаев признал, что распылил в сторону росгвардейцев перцовый газ, а Беглец сознался, что потянул за руку полицейского, который задерживал других протестующих.

Участник акции Кирилл Жуков 4 сентября был приговорен к трем годам колонии общего режима. По версии следствия, Жуков приподнял забрало шлема бойца Росгвардии, стоявшего в оцеплении. Он не признал своей вины.

СК прекратил уголовное преследование нескольких фигурантов этого дела. Следователи не нашли состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова, Дмитрия Васильева и Егора Жукова. Однако Егору Жукову предъявили новое обвинение – о призывах к экстремистской деятельности в интернете. Суд перевел его под домашний арест. Абаничев, Конон, Костенок и Барабанов вышли на свободу.