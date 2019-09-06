Суд досрочно освободил футболистов Кокорина и Мамаева

Они были приговорены к реальным срокам после драки в центре Москвы

Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев досрочно освобождены по решению Алексеевского районного суда Белгородской области, сообщает «Интерфакс». Кроме того, по УДО освобожден брат Кокорина Кирилл.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сказал, что футболисты заслужили УДО. Он считает, что Кокорин и Мамаев исправились и стали «совсем другими людьми». Благодаря их влиянию более половины заключенных стали вести здоровый образ жизни, а в их коллективе стало меньше мелких нарушений и больше дисциплины, добавил Максименко.

Кокорин и Мамаев были задержаны и арестованы в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Их обвинили в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Футболисты заявили, что поводом для обеих драк стали оскорбления со стороны потерпевших.

Пресненский суд в мае приговорил их к реальным срокам. Кокорин получил полтора года колонии общего режима, Мамаев – год и пять месяцев лишения свободы. Кроме того, были осуждены брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий: первый получил полтора года колонии, второй – год и пять месяцев. При этом футболистам сократили сроки пребывания в колонии, засчитав время, проведенное в СИЗО. Если бы Кокорин и Мамаев провели в колонии весь положенный срок, то они бы вышли на свободу в декабре и в ноябре соответственно.

В начале июля братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого этапировали в исправительную колонию №4 Белгородской области. Через месяц они попросили об условно-досрочном освобождении.

Кокорин и Мамаев до ареста выступали в российских клубах. Кокорин играл за петербургский «Зенит», спонсором которого является «Газпром», а Мамаев — за «Краснодар», которым владеет один из основателей «Магнита» Сергей Галицкий. Ни «Зенит», ни «Краснодар» не заявили футболистов на нынешний сезон. Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня. Контракт Мамаева истекает в конце года, но Краснодар уже подал заявление в Российский футбольный союз о расторжении договора с футболистом.

Матч Кокорина и Мамаева в колонии