Суд арестовал бывшую помощницу Силуанова и Дворковича
Басманный суд Москвы отправил под арест до 19 апреля Анастасию Алексееву, бывшую помощницу двух бывших вице-премьеров – Антона Силуанова и Аркадия Дворковича. Ей предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки турпутевками (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Алексеева получила билеты и путевки на 4 млн руб. в Таиланд и Доминикану. Вину она не признает.
Всего по делу проходят четыре человека. При этом фабула дела до конца не ясна. Из сообщения «Интерфакса» следует, что Алексеева получила взятку. Посредником в передаче взятки был гражданин США Джин Мирон Спектор, он был задержан вместе с Алексеевой 20 февраля. В деле также фигурируют бывший гендиректор и владелец компании «Промомед рус» Максим Якушкин и учредитель компании «М-фарма» Вадим Якушкин. Однако их статус в деле пока неизвестен. За что именно Алексеева получила взятку, не уточняется.
Сегодня суд также до 19 апреля арестовал Спектора. Он, как и Алексеева, не признает вину. В суде Спектор рассказал, что родился в Ленинграде и «в переводе на русский» его зовут «просто Евгений Миронович». Обвиняемый просил суд отпустить его под залог до 5 млн руб. либо отправить под домашний арест. По словам Спектора, ранее он был председателем совета директоров компании «Медполимер», а сейчас работает директором по развитию бизнеса в компании «Химрар». В суде он рассказал, что когда-то вместе со своим партнером Алексеем Борисовым потерял бизнес. Однако обращаться в правоохранительные органы партнеры не стали из-за опасений «преследования и ареста». «Данные мы знаем: кем эта акция была ангажирована и знаем конкретных членов правительства, которые получили за это деньги», – заявил Спектор.
Алексеева была сотрудником секретариата Антона Силуанова в аппарате правительства, когда он был не только министром финансов, но и первым вице-премьером. Контакты Алексеевой есть в списке руководящих сотрудников аппарата правительства (копия документа есть у «Ведомостей»). До мая 2018 г. Алексеева была сотрудником секретариата вице-премьера Аркадия Дворковича, сообщал РБК. По данным источников издания, в ноябре 2018 г. Алексееву уволили из правительства из-за передачи третьим лицам служебной информации.
«Ведомости» запросили комментарии представителей правительства и Силуанова. Дворкович от комментариев отказался.