Суд арестовал бывшую помощницу Силуанова и Дворковича

Сегодня суд также до 19 апреля арестовал Спектора. Он, как и Алексеева, не признает вину. В суде Спектор рассказал, что родился в Ленинграде и «в переводе на русский» его зовут «просто Евгений Миронович». Обвиняемый просил суд отпустить его под залог до 5 млн руб. либо отправить под домашний арест. По словам Спектора, ранее он был председателем совета директоров компании «Медполимер», а сейчас работает директором по развитию бизнеса в компании «Химрар». В суде он рассказал, что когда-то вместе со своим партнером Алексеем Борисовым потерял бизнес. Однако обращаться в правоохранительные органы партнеры не стали из-за опасений «преследования и ареста». «Данные мы знаем: кем эта акция была ангажирована и знаем конкретных членов правительства, которые получили за это деньги», – заявил Спектор.