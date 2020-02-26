Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Документ был внесен на рассмотрение президентом. Он предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Накануне в Госдуму были внесены поправки, определяющие порядок общероссийского голосования. В числе авторов поправок на сайте Госдумы были указаны Крашенинников и Клишас. Поправки были подготовлены совместно с Центризбиркомом (ЦИК), говорил ранее Крашенинников. По его словам, порядок голосования будет утвержден ЦИК в течение трех дней после выхода президентского указа. Результаты голосования ЦИК должен будет объявить в течение пяти дней. Наблюдателей за голосованием назначат Общественная палата России и палаты субъектов страны. При голосовании разрешено использовать сервис «Госуслуги» и дистанционное электронное голосование, говорится в поправках.