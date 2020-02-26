Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников. Этот день будет оплачиваемым выходным, уточнил он. По его словам, президент Владимир Путин одобрил предложенную дату. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позже подтвердил «РИА Новости», что Путин поддержал предложение о голосовании 22 апреля.
Провести голосование 22 апреля предложил на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас. Он также пояснил, почему 22 апреля является подходящим днем. «19 апреля заканчивается пост и будет Пасха, 24 апреля у наших братьев начинается Рамадан, поэтому 22 апреля представляется подходящей датой», – говорил сенатор.
В свою очередь Путин на встрече предложил, чтобы все поправки вступили в силу сразу же после всеобщего голосования, если они будут одобрены гражданами. «После этого (результатов голосования. – "Ведомости") будет указ президента о внесении этих поправок в Конституцию», – отметил глава государства. Путин также попросил членов рабочей группы продолжать разъяснять россиянам важность участия в голосовании.
Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. Документ был внесен на рассмотрение президентом. Он предусматривает расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. Накануне в Госдуму были внесены поправки, определяющие порядок общероссийского голосования. В числе авторов поправок на сайте Госдумы были указаны Крашенинников и Клишас. Поправки были подготовлены совместно с Центризбиркомом (ЦИК), говорил ранее Крашенинников. По его словам, порядок голосования будет утвержден ЦИК в течение трех дней после выхода президентского указа. Результаты голосования ЦИК должен будет объявить в течение пяти дней. Наблюдателей за голосованием назначат Общественная палата России и палаты субъектов страны. При голосовании разрешено использовать сервис «Госуслуги» и дистанционное электронное голосование, говорится в поправках.
Председатель ЦИК Элла Памфилова 13 февраля заявила, что стоимость проведения голосования может быть сопоставима с бюджетом президентских выборов 2018 г., который превысил 14 млрд руб.