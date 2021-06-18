Чем запомнилась работа Госдумы седьмого созыва

В 2017 г. одним из самых первых резонансных законов была запущена реновация в Москве. Причем, не скрывали в руководстве Госдумы, инициатива прорабатывалась совместно с мэрией столицы, а чтобы купировать протесты, в Охотном Ряду придумали формат расширенных парламентских слушаний с участием общественности. Они проводились и в дальнейшем, когда требовалось снять напряжение вокруг инициатив власти. Реновацию с последовавшими протестами можно считать репетицией перед проведением пенсионной реформы 2018 г. Она остается одним из самых медийных законов из принятых Госдумой этого созыва, следует из данных системы «Медиалогия», при этом, констатировали социологи, повышение пенсионного возраста ударило по рейтингу и депутатов, и власти в целом. В сентябре того же года представители «Единой России» уступили оппозиции на губернаторских выборах в трех регионах. В декабре 2016 г., на момент начала работы, рейтинг одобрения Госдумы как института составлял 52,1%, а в конце мая 2021 г. уже 34%, следует из данных ВЦИОМа.