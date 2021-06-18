Чем запомнилась работа Госдумы седьмого созыва

Чем запомнилась работа Госдумы седьмого созываДепутаты приняли 2672 закона и доказали, что готовы проводить любые реформы даже ценой своего рейтинга
Госдума VII созыва завершила свою работу. Собираться в Охотном Ряду депутаты уже не будут: последнее парадное мероприятие в Москве для них – это встреча с президентом Владимиром Путиным 21 июня, на котором он даст им напутствие. Уже отработавший созыв рассмотрел 6479 инициатив, из которых принято было 2672, подвел итоги 17 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Проводники новаций
Главной особенностью этого созыва стало не столько количество, сколько специфика законов, которые получали оперативную поддержку депутатов.
В 2017 г. одним из самых первых резонансных законов была запущена реновация в Москве. Причем, не скрывали в руководстве Госдумы, инициатива прорабатывалась совместно с мэрией столицы, а чтобы купировать протесты, в Охотном Ряду придумали формат расширенных парламентских слушаний с участием общественности. Они проводились и в дальнейшем, когда требовалось снять напряжение вокруг инициатив власти. Реновацию с последовавшими протестами можно считать репетицией перед проведением пенсионной реформы 2018 г. Она остается одним из самых медийных законов из принятых Госдумой этого созыва, следует из данных системы «Медиалогия», при этом, констатировали социологи, повышение пенсионного возраста ударило по рейтингу и депутатов, и власти в целом. В сентябре того же года представители «Единой России» уступили оппозиции на губернаторских выборах в трех регионах. В декабре 2016 г., на момент начала работы, рейтинг одобрения Госдумы как института составлял 52,1%, а в конце мая 2021 г. уже 34%, следует из данных ВЦИОМа.
В 2020 г. именно депутаты (вместе с сенаторами) первыми услышали от Путина в послании Федеральному собранию, что им предстоит серьезно изменить Конституцию, и в основном (кроме КПРФ) не возражали против этого. Более того, именно устами депутата Валентины Терешковой было предложено при рассмотрении законопроекта о поправке к Конституции отменить ограничения по числу президентских сроков. Ее инициативу поддержал Путин, а после него – россияне на специально придуманном общероссийском голосовании. Оно, в свою очередь, стало тестом для многих нововведений, которые в 2020 г. изменили электоральную систему России и теперь всегда будут использоваться при организации голосования, – к примеру, онлайн-выборов и многодневного голосования.
Следующая Госдума будет принимать законы также под председательством Володина – собеседники «Ведомостей» в Кремле и «Единой России» говорили, что он останется спикером. Влияние его будет более ограниченно, допускает собеседник, близкий к администрации президента, поскольку теперь больше внутриполитических игроков, влияющих на формирование списка кандидатов в Госдуму. Собеседник в самой Госдуме говорит, что все депутаты должны работать в повестке президента.
Стиль первого лица
Придя в Госдуму с поста первого замглавы администрации президента, Володин пытался бороться за депутатскую дисциплину. В частности, депутатам было рекомендовано согласовывать со специальными советами во фракциях свои законодательные инициативы. Также Володин боролся и с голосованием депутатов за соседей по столам в зале пленарок. Правда, эта борьба оказалась довольно формальной: даже за Володина голосовали во время его отсутствия в нижней палате, писали СМИ.
По словам первого зампреда фракции «Единая Россия» Николая Панкова, в этом созыве была «по-новому выстроена работа с правительством, быстро принимались законы, связанные с пандемией, фракции работали слаженно, но при этом Дума была более дискуссионной». Володин с 2016 г. действительно довольно активно критиковал представителей исполнительной власти и вовлекал их в более активное взаимодействие с Госдумой.
Правительство обязали представлять информацию о разработке подзаконных актов, необходимых при принятии законов, если предполагаются расходы бюджета. Для законопроектов, которые Белый дом предлагает отклонить, спикер придумал еще одну процедуру: в 2017 г. он предложил полпреду правительства в нижней палате озвучивать позицию по поводу тех инициатив, на которые есть отрицательные отзывы кабмина.
Под занавес работы Госдумы, 16 июня, при рассмотрении законопроекта об инвестиционной декларации при строительстве объектов в морских портах во втором чтении он предложил министру транспорта Виталию Савельеву, чье ведомство готовило законопроект и рассматриваемые поправки к нему, самостоятельно ответить на вопросы депутатов. Вчера Савельев пришел в Охотный Ряд, противоречия сглажены, сказал «Ведомостям» председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев. «Теперь это стандартная практика: если поправки к законопроекту даются в комитет за два-три дня до заседания, то приглашается министр», – говорит Москвичев. Правда, министр выступал перед депутатами уже после принятия закона в третьем чтении, рассказав, зачем потребовались ведомственные поправки.
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов говорит, что дискуссия с правительством – «это работа на публику». «Статус Государственной думы не изменился: она как была инструментом в руках исполнительной власти со времен третьего созыва, когда исчезла потребность решать вопросы путем компромиссов, так таким инструментом и остается. Госдуму [в целом] формирует исполнительная власть, используя разные инструменты – начиная с сельских исполкомов и заканчивая монополией на информационное вещание», – говорит Иванов.
Оценка работы
Политолог Алексей Макаркин говорит, что этот созыв принимал инициативы, которые были довольно популярными, но не требовали расходов, – вроде запрета на высаживание школьников из общественного транспорта: «Это ответ на запрос консервативного провластного избирателя, который голосовал за «Единую Россию». Таким же ответом стало непринятие закона о борьбе с домашним насилием, считает Макаркин. Этот образ нарушила только непопулярная реформа пенсионного возраста, отмечает он.
Это была Дума нереализовавшихся возможностей, считает политолог Александр Кынев: «Состав, сформированный в 2016 г., был яркий – там было почти 30 бывших мэров, известные общественники. Но политические рамки, в которых Госдума действовала, не дали этому личному потенциалу проявиться, многие же из этих людей на выборы уже не пойдут».
«Прошлую думу называли «взбесившимся принтером» – по сути, инструментом, который мог распечатать все, что угодно, – говорит Макаркин. – А нынешняя Дума – принтер исключительно управляемый. Какое задание дадут, то он и сделает».