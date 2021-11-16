Девять бывших депутатов отказываются освобождать служебное жилье

«По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов. Есть основания полагать, что они в ближайшее время съедут», – говорит один из собеседников «Ведомостей». А 17 переизбравшихся иногородних депутатов в служебных квартирах не жили в прошлом созыве и не живут сейчас там сами, добавил этот источник. «Понятно, что депутату при переезде из другого региона нужно понимать, куда устраивать семью, но все же прежде всего закон обеспечивает жильем самого депутата, его супругу [или супруга] и несовершеннолетних детей, а не других родственников и помощников», – считает он.