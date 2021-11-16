Девять бывших депутатов отказываются освобождать служебное жилье

Девять бывших депутатов отказываются освобождать служебное жильеЕще в 17 квартирах живут не депутаты, а их родственники, помощники и даже родственники помощников
Из служебного жилья до сих пор не съехали девять иногородних депутатов прошлого, VII созыва. Кроме того, 17 служебных квартир переизбравшихся в VIII созыв депутатов оказались заняты их родственниками – родителями и детьми с семьями. В нескольких квартирах живут даже депутатские помощники и родственники помощников депутатов. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, присутствовавших 15 ноября на заседании Совета Госдумы, где обсуждался этот вопрос.
«По неуважительным причинам из служебного жилья до сих пор не выехали девять депутатов. Есть основания полагать, что они в ближайшее время съедут», – говорит один из собеседников «Ведомостей». А 17 переизбравшихся иногородних депутатов в служебных квартирах не жили в прошлом созыве и не живут сейчас там сами, добавил этот источник. «Понятно, что депутату при переезде из другого региона нужно понимать, куда устраивать семью, но все же прежде всего закон обеспечивает жильем самого депутата, его супругу [или супруга] и несовершеннолетних детей, а не других родственников и помощников», – считает он.
Вопрос об освобождении служебного жилья на совете 15 ноября поднял спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. На заседании с участием руководства Госдумы он попросил лидеров фракций повлиять на экс-депутатов, чтобы те в ближайшее время освободили служебное жилье, а также призвал фракции решить вопрос с квартирами, которые не используются членами нижней палаты. Спикер составил список депутатов, которые не выехали из квартир, и список тех, кто сам не живет в служебном жилье, и раздал каждому руководителю фракции для «решения вопроса», но на совете зачитывать поименно перечень «нарушителей» не стал, уточняет еще один участник Совета Госдумы.
Девять экс-депутатов, которые не съехали из служебного жилья, – это представители «Единой России» и ЛДПР, говорит собеседник. «Ведомости» направили запросы в думские фракции.
20 октября на Совете Госдумы Володин уже просил представителей фракций, чтобы те поторопили бывших коллег с переездом из служебных квартир, писали «Ведомости». По закону служебные квартиры депутатам, которые не имеют жилья в Москве, предоставляются до конца срока полномочий, а он завершился 12 октября 2021 г. – с началом работы палаты VIII созыва. По закону о статусе сенатора и депутата Госдумы после этого у бывшего парламентария есть еще один месяц, чтобы переехать. Один из экс-депутатов говорил «Ведомостям», что жилье нужно было сдать до вечера 11 ноября.
Всего в VII созыве более 200 служебных квартир было выделено иногородним депутатам, более 100 депутатов, переизбравшихся на новый срок, остались жить в квартирах, говорит собеседник в Совете Госдумы. Общий фонд служебного жилья Госдумы насчитывает около 300 квартир. «Депутатские» дома в Москве расположены на ул. Улофа Пальме и на Варшавском шоссе. Новым депутатам, у которых нет недвижимости в Москве, служебное жилье должно быть предоставлено в течение трех месяцев после начала работы. До этого момента им выделяют отдельный номер в гостинице, который они должны освободить в течение недели со дня предоставления им жилья.