Руководство Госдумы попросило бывших депутатов освободить служебное жилье

Новым депутатам, у которых нет недвижимости в Москве, служебное жилье должно быть предоставлено в течение трех месяцев после начала работы. До этого момента им выделяют отдельный номер в гостинице, который они должны освободить в течение недели со дня предоставления им жилья. Сейчас новые иногородние депутаты живут в отеле «Holiday Inn Лесная». Один номер там стоит от 3929 до 7421 руб. Эта гостиница бюджетнее, чем Marriott Grand (от 6056 до 136 450 руб. за номер) и «Метрополь» (от 17 380 до 56 090 руб.), где ожидали заселения депутаты VII созыва в 2016 г., констатирует собеседник в Госдуме.