Руководство Госдумы попросило бывших депутатов освободить служебное жилье

Руководство Госдумы попросило бывших депутатов освободить служебное жильеНовые депутаты пока живут в гостинице «Holiday Inn Лесная»
Иногородние депутаты предыдущего созыва должны как можно скорее покинуть служебные квартиры, а руководство фракций – проконтролировать это, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин на Совете Госдумы 20 октября. Об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, присутствовавших на заседании.
Служебные квартиры депутатам, которые не имеют жилья в Москве, предоставляется до конца срока их полномочий, а он завершился с началом работы нового созыва 12 октября 2021 г., поясняет собеседник в Госдуме. По закону о статусе сенатора и депутата Госдумы, у бывшего парламентария есть еще один месяц после окончания срока полномочий для освобождения жилья.
Какого количества бывших депутатов касается эта проблема, Володин не сказал. «Ведомости» запросили эти данные у пресс-службы Госдумы и во фракциях. Представители «Единой России», КПРФ и ЛДПР не ответили на запрос. «Это вопрос прямых отношений депутата и управления делами Госдумы (отвечает в том числе за обеспечение бытовых нужд депутатов.– «Ведомости»)», – сообщила пресс-секретарь фракции «Справедливая Россия» Эмилия Затолочная. Руководитель комиссии по регламенту и организации работы Госдумы Виктор Пинский отказался от комментариев.
После выборов 2016 г. «Известия» со ссылкой на данные аппарата Госдумы писали, что общий фонд служебного жилья Госдумы насчитывает 300 квартир, а от избравшихся в VII созыв депутатов поступило 197 заявок на их получение. «Депутатские» дома в Москве расположены на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе. Иногда, по словам близкого к Госдуме собеседника «Ведомостей», в случае перехода депутата Госдумы в Совет Федерации по решению управделами президента за ним может сохраниться и его квартира, но жилищный фонд нижней палаты из-за этого сокращается.
Новым депутатам, у которых нет недвижимости в Москве, служебное жилье должно быть предоставлено в течение трех месяцев после начала работы. До этого момента им выделяют отдельный номер в гостинице, который они должны освободить в течение недели со дня предоставления им жилья. Сейчас новые иногородние депутаты живут в отеле «Holiday Inn Лесная». Один номер там стоит от 3929 до 7421 руб. Эта гостиница бюджетнее, чем Marriott Grand (от 6056 до 136 450 руб. за номер) и «Метрополь» (от 17 380 до 56 090 руб.), где ожидали заселения депутаты VII созыва в 2016 г., констатирует собеседник в Госдуме.
Не избравшийся в Госдуму VIII созыва экс-депутат от «Справедливой России» Олег Шеин (Астраханская область) говорит, что съехал со служебной квартиры около двух недель назад. По его словам, время у бывших депутатов еще есть, но возникает «другая проблема»: «Избранные депутаты до заселения в служебное жилье живут в гостинице. Но в гостинице жить неудобно, и это большие затраты».
Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Константин Слыщенко (Камчатский край) говорит, что готовится сдать служебное жилье: «Я получил уведомление, что до вечера 11 ноября должен сдать служебную квартиру». По его словам, к нему на Варшавское шоссе приходила комиссия, которая проверяла по описи состояние жилья. По словам экс-депутата, было одно замечание – были разбиты стаканы, вместо них он купил новые.