У семьи президента Казахстана Токаева нашли счета за рубежом, офшор и недвижимость в Москве

У семьи президента Казахстана Токаева нашли счета за рубежом, офшор и недвижимость в МосквеВ материалах утечки из банка Credit Suisse фигурируют также азербайджанские политики
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP, объединяет ряд СМИ и независимых журналистов) сообщил о наличии значительных зарубежных активов у семьи президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева с конца 1990-х гг. и до 2014 г., в бытность его главой МИД, премьером и председателем сената страны. Благодаря утечке данных из швейцарского банка Credit Suisse обнаружились счета в нем, недвижимость в Москве и Женеве, а также офшор на Британских Виргинских островах. Но данные после 2014 г. в расследовании отсутствуют.
На фоне подавления протестов, начавшихся с социально-экономических требований, в выступлении перед парламентом 11 января Токаев заявил, что причиной беспорядков стало высокое имущественное расслоение в Казахстане и коррупция. Он также заявил о появлении «благодаря Елбасы» (титул первого президента страны Нурсултана Назарбаева. – «Ведомости») в предшествующий период истории Казахстана «группы очень прибыльных компаний и прослойки людей, богатых даже по международным меркам». Токаев тогда пообещал решать социальные проблемы за счет крупных бизнесменов и их компаний, обязав их жертвовать в социальный фонд «Народу Казахстана». Он также отстранил от важных экономических рычагов нескольких членов семьи Назарбаева, включая двух официальных и одного предполагаемого зятя первого главы государства.
10 февраля младший брат Назарбаева Болат перевел в фонд 1 млрд тенге (175 млн руб.). До этого фонд Нурсултана Назарбаева пожертвовал в новый фонд 500 млн тенге, а четвертый по состоянию бизнесмен страны Булат Утемуратов (состояние оценивается в $3,5 млрд) – 10 млрд тенге (1,75 млрд руб.).
Согласно публикации OCCRP, счет в Credit Suisse у бывшей жены Токаева Надежды (гражданка России, разведена с действующим лидером Казахстана, предположительно, с 2019 г.) и его сына Тимура появился в 1998 г. На пике в 2005 г. на нем находилось около $1 млн. В 2012 г., когда этот счет был закрыт, Надежда и Тимур Токаевы открыли каждый по офшорной компании на Британских Виргинских островах. Эти фирмы имели счета в Швейцарии и по состоянию на 2014 г. контролировали британскую компанию Edelweiss Resources с активами общей стоимостью в $5 млн. Летом 2014 г. кипрский регистрационный агент, участвовавший в создании компаний Токаевых, попросил свой офис на Британских Виргинских островах исключить сына и жену будущего президента из числа акционеров, заменив их, как полагает OCCRP, номинальными и доверенными акционерами.
Кроме того, как следует из материала, на имя Тимура Токаева в Женеве, где он учился в College du Leman, ее окрестностях и в Москве (сын будущего президента в 2009 г. защитил кандидатскую в Дипакадемии при МИД России) была приобретена недвижимость на общую сумму $7,7 млн. Двумя квартирами в центре российской столицы полная тезка Надежды Токаевой владела и после 2014 г., однако, как отмечает OCCRP, часть активов была продана.
В публикации упоминаются не только члены семьи Токаева, но и родственники первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. OCCRP сообщает, что у его старшей дочери Дариги, депутата меджлиса (парламента) Казахстана, в Credit Suisse в 2008-2021 гг. было шесть счетов на общую сумму $46 млн.
В самом Credit Suisse в ответ на запросы OCCRP и сотрудничающей с проектом немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, которая и получила изначальную утечку в виде 18 000 счетов от неназванного источника, «категорически отвергают» информацию, содержащуюся в публикации. В банке отметили, что Credit Suisse «не может комментировать отношения с потенциальными клиентами». «Мы можем подтвердить, что были предприняты действия в соответствии с применяемой политикой и нормативными требованиями в соответствующее время и что соответствующие вопросы уже решены», – говорится в ответе швейцарского банка. В Казахстане же практики обязательной подачи чиновниками деклараций о доходах и активах нет.
Круг интересантов публикации материалов, компрометирующих Токаева, широк. Это могут быть и западные правительства, которым выгодно разговаривать с постсоветскими лидерами с позиции сильного, и внутренняя скрытая оппозиция потерявших активы и должности бенефициаров предыдущего президентства. Наконец, это может быть также эмигрировавшая открытая оппозиция и олигархи вроде беглого банкира Мухтара Аблязова, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.
В любом случае это – болезненный удар в плане имиджа, так как Токаев укрепляет свою легитимность именно на фоне объявленной борьбы с коррупцией, считает эксперт. Счета и недвижимость в Швейцарии с учетом того, что Токаев-старший там непрерывно работал в представительстве ООН в 2011-2013 гг., не являются сами по себе преступлением, вполне вероятно, что так было банально комфортней. Что, впрочем, не оправдывает его, говорит Притчин.
Обнародованные данные вряд ли нанесут сильный политический ущерб Токаеву, считает директор Центра евроазиатских исследований МГИМО Иван Сафранчук. Определенная волна недовольства президентом может подняться в Казахстане. Однако те, кто будут тщательнее изучать опубликованные активы семьи Токаева, поймут, что ничем одиозным он не занимался, поясняет Сафранчук.
Все свидетельствует о том, что Токаев, помимо своей официальной зарплаты, получал определенные «премии» от Назарбаева, как и ряд других высших чиновников. Но эти вознаграждения были вполне сопоставимы с его политическим рангом, продолжает эксперт. Судя по суммам, владение которыми приписывают Токаеву, он не принимал участия в серьезном бизнесе и не торговал влиянием – в противном случае, замечает эксперт, миллионы долларов он получал бы только за одну сделку. Так что обвинить Токаева в том, что он занимается коррупционными делами и грабит свой народ, будет довольно сложно. В пользу действующего президента играет и тот факт, что в Казахстане есть чиновники более низкого уровня, но с куда более впечатляющим состоянием, чем у Токаева, резюмирует Сафранчук.
В расследовании OCCRP также фигурируют данные о счетах сыновей бессменного (с 1993 г.) председателя заксобрания (фактически – главы) Нахичеванской автономии Азербайджана – Васифа Талыбова, которые «отмыли», как говорится в публикации, предположительно около $20 млн через Credit Suisse и Barclays. После братья Рза и Сеймур Талыбовы купили недвижимость в Грузии и Дубае на общую сумму $63 млн. Кроме того, OCCRP узнала, что непосредственно в Credit Suisse держал около $4 млн мэр Баку Эльдар Азизов.
Также более двух десятков венесуэльцев, связанных с четырьмя коррупционными схемами в государственной нефтяной компании PDVSA, накопили в 2004-2015 гг. в Credit Suisse активы на общую сумму не менее $273 млн на 25 счетах. Часть владельцев этих счетов были экстрадированы и осуждены за коррупцию. Но 10 счетов, принадлежащих фигурантам махинаций и членам их семей, так и не были упомянуты в судебных документах.