У семьи президента Казахстана Токаева нашли счета за рубежом, офшор и недвижимость в Москве

Все свидетельствует о том, что Токаев, помимо своей официальной зарплаты, получал определенные «премии» от Назарбаева, как и ряд других высших чиновников. Но эти вознаграждения были вполне сопоставимы с его политическим рангом, продолжает эксперт. Судя по суммам, владение которыми приписывают Токаеву, он не принимал участия в серьезном бизнесе и не торговал влиянием – в противном случае, замечает эксперт, миллионы долларов он получал бы только за одну сделку. Так что обвинить Токаева в том, что он занимается коррупционными делами и грабит свой народ, будет довольно сложно. В пользу действующего президента играет и тот факт, что в Казахстане есть чиновники более низкого уровня, но с куда более впечатляющим состоянием, чем у Токаева, резюмирует Сафранчук.