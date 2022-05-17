Социал-демократы потерпели историческое поражение в крупнейшей земле Германии

Социал-демократы потерпели историческое поражение в крупнейшей земле ГерманииАнтироссийские «Зеленые» могут оттеснить их с позиций ведущей партии
Оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) побеждает на выборах в земельный парламент (ландтаг) в самой густонаселенной земле ФРГ – Северный Рейн-Вестфалия (более 22% от всего населения страны).
По данным подсчета во всех избирательных округах, возглавляемый действующим премьер-министром Северного Рейн-Вестфалии Хендриком Вюстом ХДС получил 35,7% голосов – на 2,7 процентного пункта больше, чем на последних выборах в 2017 г. Второе место заняла возглавляющая правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с результатом в 26,7%. В отличие от ХДС за пять лет популярность социал-демократов снизилась – в 2017 г. они получили в этой земле 31,2%.
Зато резко, почти в 3 раза, выросли показатели «Зеленых» – младшего партнера СДПГ по правящей коалиции. «Зеленые» набрали 18,2% голосов против 6,4% пять лет назад и заняли третье место. Партнеры социал-демократов и «Зеленых» по правительству – либералы из Свободной демократической партии (СвДП) получили лишь 5,9% против 12,6% на прошлых выборах. Неудовлетворительные результаты показали и представленные в бундестаге радикалы – крайне правая «Альтернатива для Германии» и партия «Левая». Они получили 5,4 и 2,1% голосов (5% – барьер, ниже которого партии не проходят) соответственно. На избирательные участки пришло 13 млн человек – одна пятая часть всех избирателей Германии.
Для социал-демократов, чей лидер Олаф Шольц занимает пост федерального канцлера, поражение в Северном Рейн-Вестфалии стало самым крупным в истории – еще никогда в этой земле СДПГ не получала так мало голосов. Однако генсек партии Кевин Кюнерт не считает произошедшее сигналом о недовольстве немцев правительством. По словам Кюнерта, перед выборами сложилась ситуация, когда вопросы Украины и национальной безопасности вытеснили из повестки непосредственно земельные проблемы. При этом поддержка курса правительства в целом (состоящего из СДПГ, «Зеленых» и СвДП) в земле остается на весьма высоком уровне, считает генсек СДПГ.