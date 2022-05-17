Социал-демократы потерпели историческое поражение в крупнейшей земле Германии

Зато резко, почти в 3 раза, выросли показатели «Зеленых» – младшего партнера СДПГ по правящей коалиции. «Зеленые» набрали 18,2% голосов против 6,4% пять лет назад и заняли третье место. Партнеры социал-демократов и «Зеленых» по правительству – либералы из Свободной демократической партии (СвДП) получили лишь 5,9% против 12,6% на прошлых выборах. Неудовлетворительные результаты показали и представленные в бундестаге радикалы – крайне правая «Альтернатива для Германии» и партия «Левая». Они получили 5,4 и 2,1% голосов (5% – барьер, ниже которого партии не проходят) соответственно. На избирательные участки пришло 13 млн человек – одна пятая часть всех избирателей Германии.