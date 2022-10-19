Причиненный вред от открытия двери авто не возместят по ОСАГО

Это первое решение в сфере применения ОСАГО с 2017 г. «На сегодняшний день ряд постановлений действующих положений пленума утратили свою актуальность. Часть правовых позиций требует уточнения. Кроме того, в судебной практике накопились новые вопросы, требующие разъяснений ВС», – заявил судья ВС Андрей Марьин в ходе обсуждения проекта. По его словам, частично правовые позиции перекочевали из прошлых постановлений 2015 и 2017 гг., но добавились и новые вопросы. В документе 140 пунктов и 15 тематических разделов, включая два новых – о возмещении вреда лицом, застраховавшим свою ответственность, и об исковой давности.