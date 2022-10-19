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Причиненный вред от открытия двери авто не возместят по ОСАГО

Пленум Верховного суда готовит постановление по автомобильному страхованию
Яна Суринская
Верховный суд готовит пояснения по применению законодательства, связанные с автомобильным страхованием / Евгений Разумный / Ведомости

Пленум Верховного суда (ВС) РФ начал обсуждение проекта постановления «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 18 октября пленум рассмотрел его и отправил на доработку. Как пояснил «Ведомостям» представитель суда, это связано с тем, что «были представлены материалы, требующие доработки и дополнительного обсуждения на следующем пленуме».

Это первое решение в сфере применения ОСАГО с 2017 г. «На сегодняшний день ряд постановлений действующих положений пленума утратили свою актуальность. Часть правовых позиций требует уточнения. Кроме того, в судебной практике накопились новые вопросы, требующие разъяснений ВС», – заявил судья ВС Андрей Марьин в ходе обсуждения проекта. По его словам, частично правовые позиции перекочевали из прошлых постановлений 2015 и 2017 гг., но добавились и новые вопросы. В документе 140 пунктов и 15 тематических разделов, включая два новых – о возмещении вреда лицом, застраховавшим свою ответственность, и об исковой давности.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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