Причиненный вред от открытия двери авто не возместят по ОСАГО

Причиненный вред от открытия двери авто не возместят по ОСАГОПленум Верховного суда готовит постановление по автомобильному страхованию
Пленум Верховного суда (ВС) РФ начал обсуждение проекта постановления «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». 18 октября пленум рассмотрел его и отправил на доработку. Как пояснил «Ведомостям» представитель суда, это связано с тем, что «были представлены материалы, требующие доработки и дополнительного обсуждения на следующем пленуме».
Это первое решение в сфере применения ОСАГО с 2017 г. «На сегодняшний день ряд постановлений действующих положений пленума утратили свою актуальность. Часть правовых позиций требует уточнения. Кроме того, в судебной практике накопились новые вопросы, требующие разъяснений ВС», – заявил судья ВС Андрей Марьин в ходе обсуждения проекта. По его словам, частично правовые позиции перекочевали из прошлых постановлений 2015 и 2017 гг., но добавились и новые вопросы. В документе 140 пунктов и 15 тематических разделов, включая два новых – о возмещении вреда лицом, застраховавшим свою ответственность, и об исковой давности.