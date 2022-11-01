Сенатор Клишас не видит срочности в введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

Сенатор Клишас не видит срочности в введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизацииАвторы поправок в УК называли их мерой «на будущее»
«Срочной необходимости» в введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации сейчас нет, вопрос требует «проработки», заявил «Ведомостям» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
Сенатор подчеркнул, что считает вопрос «неактуальным». «Пробел в законодательстве есть — сейчас привлечь к уголовной ответственности можно только за уклонение от срочной воинской службы. Но с учетом завершения частичной мобилизации и решений президента поправки в УК требуют более детальной проработки и обсуждения. Срочной необходимости в таких поправках нет», — заключил он.
Вслед за ним вечером 1 ноября выступили председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев. Предложение о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва в рамках частичной мобилизации не будет рассматриваться нижней палатой, так как утратило актуальность, сказано в их заявлении, которое распространила пресс-служба «Единой России».
О том, что Госдума планирует в скором времени внести законопроект с поправками в УК РФ, согласно которым в России может быть введена уголовная ответственность граждан за уклонение от воинской службы по мобилизации, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в нижней палате. Раньше наказание было предусмотрено только за уклонение от службы по призыву.
По информации источников издания, за отказ от мобилизации россиянам могут грозить штрафы в размере от 200 000 до 500 000 руб., принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.
«Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 г. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Это неправильно в принципе», — сообщил «Известиям» один из авторов законопроекта Эрнест Валеев. Он подтвердил, что документ готов к внесению в нижнюю палату парламента, но не назвал сроков.
Эта мера «на будущее», сказал депутат «Интерфаксу». «К современному случаю уже никак не относится, потому что официально объявлено, что мобилизация завершена, это не для того, чтобы сейчас применять к тем, кто тем или иным образом уклонился», — подчеркнул он.
Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ предусмотрена только в случае уклонения от военной службы по призыву и уклонения от альтернативных видов службы. В первом случае россиянам грозит штраф только до 200 000 руб. или лишение свободы на срок до двух лет, во втором — штраф до 80 000 руб. либо арест до шести месяцев. Статьи же об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации пока нет, правоохранителям отказывали в возбуждении уголовных дел по этому поводу.
31 октября в Минобороны сообщили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и президент России Владимир Путин: «Я <...> с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она [мобилизация] завершена. Но она завершена, точка поставлена». 1 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дополнительный указ о завершении частичной мобилизации не требуется.