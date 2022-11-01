Сенатор Клишас не видит срочности в введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации

«Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 г. Поэтому многие законы о ней просто не работали. А сейчас выяснилось, что 328-я статья УК за уклонение от призыва касается только лиц, которые призываются впервые на срочную службу. Это неправильно в принципе», — сообщил «Известиям» один из авторов законопроекта Эрнест Валеев. Он подтвердил, что документ готов к внесению в нижнюю палату парламента, но не назвал сроков.