Узбекистан пока не хочет идти на чрезмерное сближение с Россией

Узбекистан пока не хочет идти на чрезмерное сближение с РоссиейРеспублике требуется топливо, но при этом она пытается не разозлить США
Россия не ставила политических условий для поставок газа в Узбекистан, заявил 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предложенный Москвой газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном обусловлен только коммерческими интересами, отметил он. Так Песков отреагировал на приведенные Reuters слова вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова о том, что республика никогда не согласится на политические условия в обмен на газ, а соглашение с Россией о газовых поставках, если оно будет заключено, еще не означает союза.
«Reuters неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте создания этого союза. Речь, естественно, идет о коммерческой стороне, о координации действий в коммерческих интересах прежде всего стран-участниц», – сообщил Песков.
О высказанном Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере» впервые объявил 28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Его пресс-секретарь Руслан Желдибай уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».
Позже президент России и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества по телефону, а вице-премьер Александр Новак заявил 2 декабря, что Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ. Он подчеркнул, что сторонами прорабатываются коммерческие и технические вопросы.
Узбекистан и Казахстан экспортируют газ преимущественно в Китай. Экспорт газа Казахстана, по данными Минэнерго страны, в 2021 г. составил 7,2 млрд куб. м, в 2022 г. ожидается снижение поставок до 5 млрд куб. м. Узбекистан, по данным ОПЕК, снизил экспорт газа в 2021 г. на 33,5% до 2,38 млрд куб.
Заявление Мирзамахмудова, который отказался признавать газовые соглашения «союзом», связано с желанием руководства республики «увести вопрос» поставок газа из политической плоскости, сохранив при этом экономические выгоды от такого сотрудничества с Россией, отмечает руководитель экспертного центра «Евразийское развитие» Станислав Притчин.
«Узбекистан заинтересован в получении российского газа, потому что сейчас он фактически превратился в газового импортера. Внутренняя добыча недостаточна для обеспечения населения, для выработки электроэнергии и для нефтехимических комплексов, которые были там запущены. Объективно Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Россией. Но боязнь санкций, скорее всего, и предопределяет излишне осторожную политику «никаких альянсов, никаких союзов», – говорит Притчин.
«Страны Центральной Азии (ЦА) находятся под давлением извне, и все, что выходит в публичное обсуждение очень пристально воспринимается внешними игроками. Формулировка о «газовом союзе» прозвучала для региональных игроков слишком «громко» на фоне того, что ЦА хочет в определённом смысле дистанцироваться от Москвы на фоне украинского кризиса», – отмечает директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова.
На деле же заявление не означает, что Узбекистан открестился от проекта, – он пытается снизить информационный накал вокруг него, нивелировать политическую составляющую и перевести в непубличную коммерческую плоскость, считает эксперт.
Основная причина публичного отказа Узбекистана от союза с Россией – боязнь вторичных санкций, в первую очередь со стороны США, продолжает директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова. «У Узбекистана очень высокая долговая зависимость от международных организаций, от частных доноров в виде США, от европейских фондов, доля которых в структуре внешнего долга тоже высока. Узбекистан довольно сильно зависит от западного капитала, от капитала инициаторов санкций, именно эти страны формируют поток прямых инвестиций в экономику Узбекистана», – рассказал она.
По мнению Араповой, из-за решения Узбекистана «политически снижается число и уровень связей с дружественными экономиками». Но при этом Москва сейчас заинтересована в диверсификации поставок своего газа, и ЦА, Восточная Азия могут стать одним из его потребителей, напоминает Чижова.
Притчин подчеркивает, что соглашение о поставках газа может быть заключено только в трехстороннем формате, «потому что у нас [России и Узбекиcтана] нет общей границы». Он предположил, что официальная риторика Казахстана, президент которой первым рассказал об идее тройственного союза, будет схожа с узбекской.
«Казахстан тоже заинтересован в том, чтобы [его] газотранспортная система была задействована. Увеличение транзита – это увеличение транзитных платежей. Из прагматических соображений никто не будет отказываться от сотрудничества, но все будут занимать такую позицию для Запада «мы с Россией сотрудничаем, но это сотрудничество не имеет никаких политических надстроек», – считает эксперт.
У глав России и Казахстана будет возможность обсудить перспективы газового союза 9 декабря, когда состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, оно пройдет в Бишкеке. Помощник Владимира Путина по международным делам Юрий Ушаков подтвердил 6 декабря, что российский лидер планирует на нем присутствовать.