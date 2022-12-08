Узбекистан пока не хочет идти на чрезмерное сближение с Россией

Россия не ставила политических условий для поставок газа в Узбекистан, заявил 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Предложенный Москвой газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном обусловлен только коммерческими интересами, отметил он. Так Песков отреагировал на приведенные Reuters слова вице-премьера Узбекистана Журабека Мирзамахмудова о том, что республика никогда не согласится на политические условия в обмен на газ, а соглашение с Россией о газовых поставках, если оно будет заключено, еще не означает союза.