Новак заявил о заинтересованности Узбекистана в газовом союзе с Россией и Казахстаном

Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде.