Новак заявил о заинтересованности Узбекистана в газовом союзе с Россией и Казахстаном
Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак по итогам заседания совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран в Самарканде.
«Да, конечно. Мы договорились продолжить работу, поскольку есть заинтересованность в дополнительных поставках российского газа в Республику Узбекистан», – приводит его слова «РИА Новости».
Новак добавил, что возможность увеличения поставок из России есть, сейчас сторонами прорабатываются коммерческие и технические вопросы.
28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».
Позднее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.
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