Reuters: Узбекистан отказался от идеи газового союза с Россией и Казахстаном
Узбекистан никогда не согласится на политические условия в обмен на газ, а соглашение с Россией о газовых поставках, если оно будет заключено, еще не означает союза. Об этом заявил министр энергетики республики, вице-премьер Журабек Мирзамахмудов, передает Reuters.
«Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союза...Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого контракта купли-продажи. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», – рассказал он.
Сейчас ведутся переговоры по поставкам российского газа по трубопроводу через Казахстан, однако речь идет о «техническом контракте», а не союзе, добавил вице-премьер.
Узбекистан при этом сейчас испытывает нехватку газа на фоне резкого похолодания, республика была вынуждена прекратить экспорт 6 млн куб. м в день в Китай, отметил Мирзамахмудов. Всего республика добывает около 52 млрд куб. м газа в год, импортирует 4 млрд куб. м, а экспортирует – 2,7 млрд куб. м.
28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».
Позднее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь говорил, что Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ.
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