Reuters: Узбекистан отказался от идеи газового союза с Россией и Казахстаном

«Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союза...Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого контракта купли-продажи. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», – рассказал он.