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Reuters: Узбекистан отказался от идеи газового союза с Россией и Казахстаном

Ведомости

Узбекистан никогда не согласится на политические условия в обмен на газ, а соглашение с Россией о газовых поставках, если оно будет заключено, еще не означает союза. Об этом заявил министр энергетики республики, вице-премьер Журабек Мирзамахмудов, передает Reuters.

«Даже если с Россией будет заключено газовое соглашение, это не означает союза...Если мы импортируем газ из другой страны, мы сотрудничаем только на основе коммерческого контракта купли-продажи. Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ», – рассказал он.

Сейчас ведутся переговоры по поставкам российского газа по трубопроводу через Казахстан, однако речь идет о «техническом контракте», а не союзе, добавил вице-премьер.

Узбекистан при этом сейчас испытывает нехватку газа на фоне резкого похолодания, республика была вынуждена прекратить экспорт 6 млн куб. м в день в Китай, отметил Мирзамахмудов. Всего республика добывает около 52 млрд куб. м газа в год, импортирует 4 млрд куб. м, а экспортирует – 2,7 млрд куб. м.

28 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о высказанном Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве предложении создать союз России, Казахстана и Узбекистана «для решения вопросов в газовой сфере». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай 29 ноября уточнил, что речь шла о создании «тройственного газового союза» с целью «координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана».

Позднее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь говорил, что Узбекистан заинтересован в проекте газового союза с Россией и Казахстаном, поскольку у республики есть потребности в дополнительных поставках газа из РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных