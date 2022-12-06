В Кремле сообщили о планах Путина посетить Бишкек для участия в саммите ЕАЭС

21 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии сообщил, что в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) предварительно состоится 9 декабря в Бишкеке. Заседание пройдет в Бишкеке, поскольку в этом году Киргизия председательствует в органах ЕАЭС. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.