В Кремле сообщили о планах Путина посетить Бишкек для участия в саммите ЕАЭС
Президент России Владимир Путин посетит Бишкек на этой неделе для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
«Бишкек будет, да, в пятницу. Планируется», — ответил Ушаков на вопрос по данной теме (цитата по «РИА Новости»)
В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке участия Путина в саммите ЕАЭС.
21 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии сообщил, что в этом году заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) предварительно состоится 9 декабря в Бишкеке. Заседание пройдет в Бишкеке, поскольку в этом году Киргизия председательствует в органах ЕАЭС. В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
В мае пресс-служба президента Киргизии сообщила, что в повестку включено обсуждение 14 вопросов. В частности, основные ориентиры макроэкономической политики государств — членов ЕАЭС на 2022-2023 гг., результаты работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС за 2021 г., реализация основных направлений международной деятельности ЕАЭС.
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