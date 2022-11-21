Саммит ЕАЭС пройдет в Бишкеке 9 декабря

Заседание ВЕЭС в 2022 г. пройдет в формате видеоконференции, сообщила в мае пресс-служба главы Киргизии. В прошлом году саммит ЕАЭС также проходил по видеосвязи. Заседание в этом году пройдет под председательством президента страны Садыра Жапарова. Помимо руководителей входящих в состав Евразийского экономического союза государств в качестве наблюдателей в нем примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель. В организации есть еще один наблюдатель — Молдавия.