Саммит ЕАЭС пройдет в Бишкеке 9 декабря
В 2022 г. заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) предварительно состоится 9 декабря в Бишкеке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии.
«Заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 9 декабря текущего года в Бишкеке», — сообщили в пресс-службе. Заседание пройдет в Бишкеке, поскольку в этом году Киргизия председательствует в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Заседание ВЕЭС в 2022 г. пройдет в формате видеоконференции, сообщила в мае пресс-служба главы Киргизии. В прошлом году саммит ЕАЭС также проходил по видеосвязи. Заседание в этом году пройдет под председательством президента страны Садыра Жапарова. Помимо руководителей входящих в состав Евразийского экономического союза государств в качестве наблюдателей в нем примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель. В организации есть еще один наблюдатель — Молдавия.
В мае пресс-служба президента Киргизии сообщила, что в повестку включено обсуждение 14 вопросов. В частности, основные ориентиры макроэкономической политики государств — членов ЕАЭС на 2022-2023 гг., результаты работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС за 2021 г., реализация основных направлений международной деятельности ЕАЭС.
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