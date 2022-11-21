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Экономика

Саммит ЕАЭС пройдет в Бишкеке 9 декабря

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В 2022 г. заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) предварительно состоится 9 декабря в Бишкеке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Киргизии.

«Заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 9 декабря текущего года в Бишкеке», — сообщили в пресс-службе. Заседание пройдет в Бишкеке, поскольку в этом году Киргизия председательствует в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Заседание ВЕЭС в 2022 г. пройдет в формате видеоконференции, сообщила в мае пресс-служба главы Киргизии. В прошлом году саммит ЕАЭС также проходил по видеосвязи. Заседание в этом году пройдет под председательством президента страны Садыра Жапарова. Помимо руководителей входящих в состав Евразийского экономического союза государств в качестве наблюдателей в нем примут участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Кубы Мигель Диас-Канель. В организации есть еще один наблюдатель — Молдавия.

В мае пресс-служба президента Киргизии сообщила, что в повестку включено обсуждение 14 вопросов. В частности, основные ориентиры макроэкономической политики государств — членов ЕАЭС на 2022-2023 гг., результаты работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС за 2021 г., реализация основных направлений международной деятельности ЕАЭС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных