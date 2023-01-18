Сенатор Цеков предложил начать изъятие имущества с уехавших деятелей культуры

«Я о таком не слышала, меня к этому не привлекали. Чтобы говорить на эту тему, мне нужно посмотреть на то, что предложат коллеги», – заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия»). «Публично об этом в Госдуме ничего не известно. Может на уровне слухов, но я о таком не слышал», – сообщил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских («Единая Россия»). Член комитета Госдумы по труду Андрей Алехин (КПРФ) сказал, «однозначно надо что-то делать» с теми, кто выступает против России и Вооруженных сил, но принимаемые меры должны быть в рамках действующего законодательства. О подготовке поправок он не слышал.