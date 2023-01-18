Сенатор Цеков предложил начать изъятие имущества с уехавших деятелей культуры

Сенатор Цеков предложил начать изъятие имущества с уехавших деятелей культурыВ парламенте пока лишь обсуждают механизм конфискации
Возможное принятие закона об изъятии имущества у покинувших Россию граждан заставит их задуматься о возвращении домой, заявил «Ведомостям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков («Единая Россия»).
«Я думаю, что должна созреть ситуация для их возвращения. Лучше находиться здесь и контролировать это имущество, чем [пытаться] контролировать его из-за рубежа и выяснить потом, что ты его лишился. Работать в России, работать на благо России. Лучше здесь быть и контролировать это имущество, чем контролировать его из-за рубежа и выяснить потом, что ты его лишился», – сказал он.
О том, что депутаты Госдумы начали работу над законопроектом о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями могут наносить вред стране, сообщили 18 января «РИА Новости» со ссылкой на источники. «Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется», – уточнил собеседник агентства.
Эта идея пережила несколько этапов публичного обсуждения. В конце сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил передавать автомобили, брошенные гражданами на границе России, семьям мобилизованных. Но тогда он критиковал россиян, которые решили покинуть страну после объявления частичной мобилизации.
Цеков выступал в конце декабря 2022 г. заявил о необходимости отправлять изъятое имущество эмигрантов на нужды участников спецоперации. Он посчитал это зеркальными мерами на заморозку или конфискацию активов граждан России. В ответ председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас («Единая Россия») инициативу раскритиковал, сообщив, что она «противоречит Конституции и закону».
13 января к этой же теме обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил дополнить УК РФ статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии. На этот раз реакция Клишаса была другой. Он отметил, что теоретически это возможно, но для этого «необходимы формулировки состава уголовного преступления».
По мнению Цекова, лишение имущества, а не свободы, – «самое страшное наказание» для человека, который ведет подрывную деятельность против России. Такая деятельность может выражаться, например, в сотрудничестве с Вооруженными силами Украины, оказании им материальной помощи, сотрудничестве с недружественными странами, финансировании диверсионных образований и демонстрации «единства с нацистскими кругами на Украине», перечислил он.
В частности, под действие закона в случае его принятия могут попасть уехавшие деятели культуры, которые активно комментируют конфликт на Украине – Борис Гребенщиков, Чулпан Хаматова, признанный иноагентом Максим Галкин, предположил сенатор. «Есть еще предприниматели, которые имеют возможность зарабатывать в России, а там за границей хают Россию. Все эти [Евгении] Чичваркины (признан иноагентом в РФ. – "Ведомости") и прочие», – добавил он.
Впрочем, опрошенные «Ведомостями» сенаторы и депутаты Госдумы пока не могут уточнить, кем именно разрабатывается подобный законопроект.
«Я о таком не слышала, меня к этому не привлекали. Чтобы говорить на эту тему, мне нужно посмотреть на то, что предложат коллеги», – заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина («Единая Россия»). «Публично об этом в Госдуме ничего не известно. Может на уровне слухов, но я о таком не слышал», – сообщил член комитета Госдумы по безопасности Андрей Альшевских («Единая Россия»). Член комитета Госдумы по труду Андрей Алехин (КПРФ) сказал, «однозначно надо что-то делать» с теми, кто выступает против России и Вооруженных сил, но принимаемые меры должны быть в рамках действующего законодательства. О подготовке поправок он не слышал.
Сейчас лишение имущества уехавшего за границу гражданина России невозможно по закону, напомнил заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин. «Тот факт, что человек уехал, не является основанием для лишения его собственности. Бывает, что в текущей ситуации он сопровождается противоправными действиями – дискредитацией, клеветой, что уже является составом преступление. В этих случаях закон предусматривает ответственность, но это не конфискация собственности», – сказал он.
По мнению сенатора, продолжается общественную дискуссию вокруг этой идеи, «и к чему-то она приведет». «В ходе таких дискуссий мы всегда выходим на понимание и правильную законодательную реакцию на текущие события», – считает Башкин.