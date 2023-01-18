«РИА Новости» узнали о проработке конфискации имущества части уехавших граждан

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призывал изымать имущество у граждан, которые уехали из РФ и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.