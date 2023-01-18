«РИА Новости» узнали о проработке конфискации имущества части уехавших граждан
Депутаты Госдумы в инициативном порядке работают над законопроектом о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется», – сказал собеседник агентства.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призывал изымать имущество у граждан, которые уехали из РФ и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.
В конце декабря 2022 г. изымать имущество у уехавших за рубеж россиян, которые негативно высказываются о стране, предлагал сенатор Сергей Цеков. Конфискованные средства должны быть направлены участникам спецоперации, считает он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что власти «должны делать все», чтобы уехавшие россияне захотели вернуться.