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«РИА Новости» узнали о проработке конфискации имущества части уехавших граждан

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Депутаты Госдумы в инициативном порядке работают над законопроектом о конфискации имущества уехавших россиян, которые своими действиями наносят вред стране, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется», – сказал собеседник агентства.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее призывал изымать имущество у граждан, которые уехали из РФ и негативно высказываются о стране, ее жителях и военных. Володин заявил, что УК РФ нужно дополнить статьей о конфискации имущества за экстремизм, реабилитацию нацизма и дискредитацию российской армии.

В конце декабря 2022 г. изымать имущество у уехавших за рубеж россиян, которые негативно высказываются о стране, предлагал сенатор Сергей Цеков. Конфискованные средства должны быть направлены участникам спецоперации, считает он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что власти «должны делать все», чтобы уехавшие россияне захотели вернуться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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