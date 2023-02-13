В «Справедливой России» начали обсуждать кандидатов для выдвижения на пост мэра Москвы

В «Справедливой России» начали обсуждать кандидатов на пост мэра Москвы. Источник в партии говорит, что в качестве одного из таких кандидатов рассматривается депутат Госдумы экономист Михаил Делягин. Еще один номинант – сопредседатель партии Захар Прилепин. Окончательное решение будет принято «ближе к весне», добавил он.