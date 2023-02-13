В «Справедливой России» начали обсуждать кандидатов для выдвижения на пост мэра Москвы

В «Справедливой России» начали обсуждать кандидатов для выдвижения на пост мэра МосквыЭту роль, вероятнее всего, сыграет глава столичного отделения партии Дмитрий Гусев
В «Справедливой России» начали обсуждать кандидатов на пост мэра Москвы. Источник в партии говорит, что в качестве одного из таких кандидатов рассматривается депутат Госдумы экономист Михаил Делягин. Еще один номинант – сопредседатель партии Захар Прилепин. Окончательное решение будет принято «ближе к весне», добавил он.
Делягин сказал «Ведомостям», что «не рассматривает» возможность выдвижения своей кандидатуры в мэры Москвы. Пресс-секретарь сопредседателя партии Елизавета Кондакова сообщила «Ведомостям», что политик пока «не думает» о выдвижении в мэры Москвы, поскольку заключил контракт с Росгвардией для службы в зоне военной операции.
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