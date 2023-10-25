Захарова призвала подумать о наказании для россиян с «паспортами демократии»

10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», – сказал он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 11 октября слова Володина, говорил, что они касаются только тех, кто выбрал антироссийскую позицию. «Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», – сказал он.