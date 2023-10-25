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Захарова призвала подумать о наказании для россиян с «паспортами демократии»

Подобный документ представитель МИДа сравнила с теми, которые получали коллаборанты от нацистов
Денис Куренев
Валерий Шарифулин / ТАСС

Российскому парламенту стоит начать «прорабатывать реакцию» на случай введения Евросоюзом «паспортов демократии» для оппозиционно настроенных россиян, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Речь идет о сентябрьском проекте доклада Европарламента о взаимоотношениях России и ЕС. В нем евродепутаты предложили ввести «паспорта демократии» и облегчить визовый режим для представителей демократической оппозиции и гражданских активистов, чтобы те могли продолжать свою деятельность в государствах - членах ЕС, «находясь в изгнании».

«То есть всем тем, кто бежал из России, Брюссель будет выдавать свои документы «маленьких помощников демократии». Но планы на них большие: владельцы «паспортов демократии» станут опорой ЕС после «победы Украины и поражения России, которые откроют окно возможностей для преобразования России в демократию», – отметила Захарова.

Представитель МИДа сравнила такие паспорта с фолькслистами, выдававшимися властями Третьего рейха, в том числе и сотрудничавшим с ними жителям оккупированных стран, а также с документами, которые получали выходцы из СССР после перехода на службу к Адольфу Гитлеру.

«Согласно советскому законодательству, подписание фолькслиста квалифицировалось как измена Родине и судилось по всей строгости правовых норм. Думаю, наши законодатели будут правы, если начнут прорабатывать возможную реакцию на случай одобрения Европарламентом подобных решений», – считает Захарова.

В проекте доклада Европарламента говорится, что в момент возникновения «окна возможностей» ЕС должен ожидать от российской «демократической коалиции» подготовки новой конституционной базы для России. ЕС должен без промедления, считают авторы проекта, разработать проект соглашения нового поколения между ЕС и «будущей демократической Россией», включающий положения о торговле и инвестициях, совместных рабочих органах, добрососедских отношениях и др.

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10 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокант, который уехал из страны и «совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ», должен осознавать, что его в России не ждут. «Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен», – сказал он. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 11 октября слова Володина, говорил, что они касаются только тех, кто выбрал антироссийскую позицию. «Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», – сказал он.

Позднее спикер пояснил, что релокантов, делавших антироссийские заявления и финансировавших ВСУ, следует по возвращении проверять на статью о государственной измене.

«Те, кто призывал к победе нацистского кровавого режима, должен ответить по закону. А куда дальше их отправлять, определяйтесь», – заявил Володин на заседании Госдумы.

Европейские власти говорят о необходимости ограничить въезд россиян в ЕС с лета 2022 г. В конце августа в Праге министры иностранных дел стран ЕС приняли решение отказаться от упрощенного порядка выдачи виз. Теперь процесс получения шенгенской визы для россиян стал дороже и дольше. Сейчас россиянам выдают «шенгены» во Франции, Испании, Венгрии, Италии, Греции и др. После начала военной операции на Украине предоставление европейских виз было остановлено в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Чехии, Словакии, Дании и др.

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