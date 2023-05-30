Гражданство США в 2022 году получило рекордное за 10 лет число россиян

За 2022 г. американское гражданство получило рекордное за 10 лет количество россиян: 10 420 человек. Кроме того, россияне в 2022 г. получили 97 инвестиционных виз, в то время как в 2021 г. их было выдано девять, а в 2020 г. – 36. Об этом говорится в подсчетах консалтинговой компании Second Wind на основе данных госдепартамента и службы иммиграции и натурализации США, с которыми ознакомились «Ведомости».