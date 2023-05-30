Гражданство США в 2022 году получило рекордное за 10 лет число россиян

Гражданство США в 2022 году получило рекордное за 10 лет число россиянЭто отложенный эффект рассмотрения заявок, поданных как минимум в прошлые годы
За 2022 г. американское гражданство получило рекордное за 10 лет количество россиян: 10 420 человек. Кроме того, россияне в 2022 г. получили 97 инвестиционных виз, в то время как в 2021 г. их было выдано девять, а в 2020 г. – 36. Об этом говорится в подсчетах консалтинговой компании Second Wind на основе данных госдепартамента и службы иммиграции и натурализации США, с которыми ознакомились «Ведомости».
Россияне заняли 2-е место в мире по «лотерейным визам»: грин-карту (вид на жительство) в 2022 г. оформили 9811 россиян, из них 2642 было выиграно ими в лотерею госдепартамента. Всего граждане России получили в 2022 г. 4654 иммиграционных и 42 770 неиммиграционных виз США. Количество туристических виз обеих типов (В1/B2) для граждан России в 2022 финансовом году составило 33 600, а процент отказов составил 26,18%.