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Гражданство США в 2022 году получило рекордное за 10 лет число россиян

Это отложенный эффект рассмотрения заявок, поданных как минимум в прошлые годы
Илья Лакстыгал Михаил Кузнецов
За 2022 г. американское гражданство получило рекордное за 10 лет количество россиян / Freepik

За 2022 г. американское гражданство получило рекордное за 10 лет количество россиян: 10 420 человек. Кроме того, россияне в 2022 г. получили 97 инвестиционных виз, в то время как в 2021 г. их было выдано девять, а в 2020 г. – 36. Об этом говорится в подсчетах консалтинговой компании Second Wind на основе данных госдепартамента и службы иммиграции и натурализации США, с которыми ознакомились «Ведомости».

Россияне заняли 2-е место в мире по «лотерейным визам»: грин-карту (вид на жительство) в 2022 г. оформили 9811 россиян, из них 2642 было выиграно ими в лотерею госдепартамента. Всего граждане России получили в 2022 г. 4654 иммиграционных и 42 770 неиммиграционных виз США. Количество туристических виз обеих типов (В1/B2) для граждан России в 2022 финансовом году составило 33 600, а процент отказов составил 26,18%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных