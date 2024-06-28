Спикер Госсовета Крыма не исключил продления полномочий в следующем созыве

Константинов бессменно возглавляет крымский парламент с 2010 г. (тогда полуостров находился в составе Украины). После присоединения Крыма к России в 2014 г. он продолжил председательствовать в Госсовете Крыма. До того момента Константинов регулярно фигурировал в рейтингах богатейших граждан Украины. Спикер крымского парламента в 1990-е основал фирму «Консоль ЛТД» и позже «Укрросбуд», которые в том числе занимались строительством многоквартирных домов и торговых центров. С 2016 г. «Консоль ЛТД» принадлежит фирме «Реал естейт», которой, в свою очередь, на 2017 г. владела зарегистрированная в Белизе «Констроп лимитед», по данным «СПАРК-Интерфакса».