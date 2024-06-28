Спикер Госсовета Крыма не исключил продления полномочий в следующем созыве

Спикер Госсовета Крыма не исключил продления полномочий в следующем созывеДля этого ему придется уйти из бизнеса
Занимающийся бизнесом председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов не исключает продления своих полномочий на этом посту в следующем созыве, выборы в который пройдут в единый день голосования (ЕДГ) 8 сентября. Об этом он сообщил «Ведомостям» в кулуарах XI форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Витебске, Полоцке и Новополоцке. «Надо пройти выборы, а потом определяться. Надо еще победить. Занимаемся выборной кампанией, общественной работой. Жизнь покажет, так далеко не смотрим», – сказал он.
Константинов назвал себя «человеком состоявшимся»: «Всего добился, чего мог». «В один из дней я стал неожиданно председателем парламента, потому что так нужно было команде. Никогда к этому не стремился, но так получилось. Необходимо было. Боролись за Россию, собирали силы, какие были, в Крыму», – вспомнил спикер Госсовета. На уточняющий вопрос, продолжит ли он председательствовать в парламенте, Константинов ответил: «Жизнь покажет».
В соответствии с законом о парламенте Крыма его председатель избирается большинством голосов депутатов на срок полномочий данного созыва. Константинов, также занимающий пост секретаря крымского отделения «Единой России» (ЕР), вошел в список партии власти на выборах в Госсовет Крыма. Он ранее заявлял, что в заксобрании после ЕДГ обновится не менее 50% депутатского корпуса.
В 2023 г. в России был принят закон, запрещающий спикерам региональных парламентов работать на неосвобожденной основе. На тот момент, как писал тогда «Коммерсантъ», возможность глав заксобраний заниматься бизнесом была предусмотрена в 11 регионах, в том числе в Крыму. Запрет работать на неосвобожденной основе главой регионального парламента начнет действовать в случае его переизбрания в следующий созыв – перед переназначением на пост председателя заксобрания ему придется уйти из бизнеса. Парламентариям запрещено участвовать в управлении предприятиями, но не владеть ими.
Константинов бессменно возглавляет крымский парламент с 2010 г. (тогда полуостров находился в составе Украины). После присоединения Крыма к России в 2014 г. он продолжил председательствовать в Госсовете Крыма. До того момента Константинов регулярно фигурировал в рейтингах богатейших граждан Украины. Спикер крымского парламента в 1990-е основал фирму «Консоль ЛТД» и позже «Укрросбуд», которые в том числе занимались строительством многоквартирных домов и торговых центров. С 2016 г. «Консоль ЛТД» принадлежит фирме «Реал естейт», которой, в свою очередь, на 2017 г. владела зарегистрированная в Белизе «Констроп лимитед», по данным «СПАРК-Интерфакса».
Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакса», в России Константинов является бенефициаром ООО «Партнер инвест Крым» (занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом). С сентября 2019 г. он передал в доверительное управление 50% долей компании Марии Большаковой. Оставшиеся 50% принадлежат Екатерине Константиновой, чьи имя, фамилия и отчество совпадают с данными дочери Константинова. ООО «Партнер инвест Крым», по данным «СПАРК-Интерфакса», также владеет 20% в ООО «Консоль-спорт “СПА-Никита” в г. Ялта и 20% в ООО "Таврический завод минеральной ваты". Самому Константинову в них принадлежали соответственно 75% (на сентябрь 2021 г.) и 30% (на конец 2023 г.).
В 2021 г. Константинов задекларировал доход в размере 67,9 млн руб. С 2023 г. депутаты и чиновники не публикуют сведения о доходах и имуществе.
При рассмотрении в 2023 г. в Совете Федерации (СФ) закона о запрете спикерам заксобраний заниматься бизнесом представитель Госсовета Крыма в верхней палате парламента Сергей Цеков обратил внимание сенаторов на то, что указанная норма не позволит Константинову руководить парламентом республики. В связи с этим он предупредил спикера СФ Валентину Матвиенко, что будет голосовать против закона. «Мы очень ценим Константинова, и пусть работает, но я считаю: председатель регионального парламента должен заниматься профессионально освобожденной работой, неся такую огромную ответственность. Причем здесь политическая борьба?» – ответила Цекову Матвиенко.
Константинов занимает пост спикера Госсовета Крыма «уже очень давно», и теоретически может его покинуть, тем более что участие в выборах необязательно предполагает председательство, говорит политолог Александр Кынев. «Но и место в бизнесе можно оставить [то есть выйти из бизнеса, чтобы продлить полномочия спикера]», – сказал «Ведомостям» эксперт. Кандидат в спикеры найдется всегда, вопрос в том, будет ли это соратник Константинова, человек главы Крыма Сергея Аксенова или кто-то третий, считает политолог Виталий Иванов.
В подготовке материала участвовала Анна Киселева