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Главные новости о приграничных боях на 14 августа

Бои ВС России и ВСУ продолжаются девятый день
Екатерина Дорофеева
Российские военнослужащие у трофейной техники ВСУ/ Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы России с 6 августа ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Сводка от Минобороны России

По последним данным военного ведомства, за сутки ВСУ потеряли до 270 военных и 16 единиц бронетехники. Всего с начала боев на Курском направлении погибли 2300 военнослужащих. Вооруженные силы России пресекли попытки мобильных групп ВСУ прорваться на бронетехнике вглубь у Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного в Курской области. Прорыв не допустили подразделения группировки войск «Север» при содействии авиации с применением беспилотников и артиллерии.

В Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что режим ЧС вводится для защиты населения и оказания дополнительных мер поддержки. Он добавил, что обстановка в области остается крайне сложной и напряженной. Планируется обратиться в правительственную комиссию с просьбой объявить в регионе режим ЧС федерального уровня.

По последним данным, за сутки по селам Грайворонского городского округа ВСУ выпустили 84 боеприпаса в ходе восьми обстрелов и пять беспилотников. В Краснояружском районе по поселкам и селам выпущено 16 боеприпасов в ходе двух обстрелов и один беспилотник. Обстрелы продолжаются в Алексеевском городском округе, Белгородском районе, а также в Валуйском и Шебекинском городских округах.

В Курскую область заходили около 12 000 военнослужащих ВСУ

Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, среди этих военнослужащих было большое количество иностранцев. «Везде слышалась польская речь, английская речь, французская речь», – сказал он, подчеркнув, что большая часть из военных уже уничтожена.

В пунктах временного размещения находятся более 8000 жителей Курской области

Большинство жителей приграничных районов временно отселены и находятся в безопасности. По данным МЧС, 8000 человек находятся в 143 ПВР. Курян готовы принять еще более 450 ПВР вместимостью более 35 000 человек. Эвакуация людей продолжается, психологи МЧС оказывают поддержку гражданам круглосуточно.

Кроме того, в Курской области работает сводный пиротехнический отряд МЧС России. За 14 августа его специалисты обследовали и очистили 2 га территории объекта энергетического комплекса.

Выплаты пострадавшим от обстрелов ВСУ

Правительство России из своего резервного фонда планирует выделить до 600 млн руб. на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим в Курской области. Единовременная выплата в рамках действующего статуса ЧС федерального масштаба составит 15 000 руб. С учетом единовременной материальной помощи в 10 000 руб. общая сумма выплат составит 25 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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