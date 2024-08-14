Главные новости о приграничных боях на 14 августа

По последним данным, за сутки по селам Грайворонского городского округа ВСУ выпустили 84 боеприпаса в ходе восьми обстрелов и пять беспилотников. В Краснояружском районе по поселкам и селам выпущено 16 боеприпасов в ходе двух обстрелов и один беспилотник. Обстрелы продолжаются в Алексеевском городском округе, Белгородском районе, а также в Валуйском и Шебекинском городских округах.