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Гендиректор «Росатома» и глава МАГАТЭ начали переговоры в Москве

Лихачев и Гросси намерены обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Екатерина Щербинина
Госкорпорация «Росатом»/ТАСС
Госкорпорация «Росатом»/ТАСС

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве. Встреча проходит в павильоне «Атом» на ВДНХ.

В конце января глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, команда агентства, базирующаяся на объекте, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.

4 февраля Гросси посетил столицу Украины, где в том числе осмотрел Киевскую электроподстанцию. По итогам визита на пресс-конференции он заявил, что планирует прибыть в Россию и обсудить ситуацию на ЗАЭС. В конце января «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что сам объект Гросси не посетит.

ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.

5 февраля в МИД Украины заявили, что ротация персонала агентства на ЗАЭС была отложена якобы из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал это ложью. По его словам, Минобороны России предоставило все заверения, а Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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