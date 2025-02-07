Гендиректор «Росатома» и глава МАГАТЭ начали переговоры в Москве

Гендиректор «Росатома» и глава МАГАТЭ начали переговоры в МосквеЛихачев и Гросси намерены обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начали переговоры в Москве. Встреча проходит в павильоне «Атом» на ВДНХ.
В конце января глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность частыми взрывами в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По его словам, команда агентства, базирующаяся на объекте, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов.
ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 г. В октябре того же года президент РФ Владимир Путин поручил принять объекты в федеральную собственность и создать ФГУП «Запорожская АЭС». В ноябре 2024 г. Гросси подтвердил, что эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на станции до заморозки конфликта на Украине.
5 февраля в МИД Украины заявили, что ротация персонала агентства на ЗАЭС была отложена якобы из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны России. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал это ложью. По его словам, Минобороны России предоставило все заверения, а Киев пытается ввести новые требования, выходящие за рамки устоявшейся практики.