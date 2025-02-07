Гендиректор «Росатома» и глава МАГАТЭ начали переговоры в Москве

4 февраля Гросси посетил столицу Украины, где в том числе осмотрел Киевскую электроподстанцию. По итогам визита на пресс-конференции он заявил, что планирует прибыть в Россию и обсудить ситуацию на ЗАЭС. В конце января «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что сам объект Гросси не посетит.