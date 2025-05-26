МВД предлагает наделить ФМБА полномочиями по оценке спецсредств

По словам председателя координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаила Пашкина, запрос на медицинские нормы на спецсредства есть и у сотрудников МВД. «Мы, к примеру, уже 20 лет требуем от МВД разработать гигиенические сертификаты к бронежилетам. Сколько их можно носить, при какой температуре, чтобы не свариваться в них», – говорит он.