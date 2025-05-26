МВД предлагает наделить ФМБА полномочиями по оценке спецсредств

МВД предлагает наделить ФМБА полномочиями по оценке спецсредствИнициатива снизит страх полицейских перед их применением, полагают эксперты
Министерство внутренних дел предложило закрепить в законе право Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) устанавливать санитарные нормы для спецсредств, которые применяются для обеспечения общественного порядка. Соответствующие поправки в закон «О полиции» обнаружили «Ведомости» на портале проектов нормативных актов.
Сейчас использование, например, светошумовых гранат и перцовых баллончиков регулируется законом «О полиции» и ведомственными актами, но санитарные требования там не прописаны. Это мешает новым разработкам и их внедрению, поскольку МВД не наделено соответствующими полномочиями. Авторы инициативы хотят устранить правовой пробел, передав ФМБА полномочия по утверждению санитарных требований к спецсредствам.
Из-за отсутствия параметров, какой уровень ущерба для здоровья от использования спецсредства является допустимым, невозможно подтвердить безопасность новых спецсредств. Согласно пояснительной записке к законопроекту, изменения направлены на формирование гигиенических нормативов для устройств, применяемых для установления общественного правопорядка.
Как отмечают в МВД, ФМБА готово разработать нормативы для электрошокеров в течение шести месяцев после принятия закона. Требования к газовым, маркирующим, светошоковым, светозвуковым средствам и водометам будут подготовлены в течение двух лет с учетом необходимых исследований. Определять перечень допустимых устройств, их характеристики и ограничения будет также ФМБА.
Проверку новых образцов спецсредств на соответствие требованиям будут инициировать производители спецсредств, и после успешных испытаний их смогут применять и другие силовые ведомства.
«Ведомости» направили запросы в МВД и ФМБА.
Какие спецсредства имеются у МВД
По словам председателя координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы Михаила Пашкина, запрос на медицинские нормы на спецсредства есть и у сотрудников МВД. «Мы, к примеру, уже 20 лет требуем от МВД разработать гигиенические сертификаты к бронежилетам. Сколько их можно носить, при какой температуре, чтобы не свариваться в них», – говорит он.
Инициатива логична и она положительно скажется на работе МВД, заявляет член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Кирилл Кабанов. Ряд сотрудников МВД зачастую боятся применить то или иное спецсредство в экстремальных ситуациях, опасаясь судебных разбирательств, поделился эксперт. «Полицейский должен иметь право применить оружие, не боясь, что его накажут», – заявил Кабанов.
С ним согласен председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Он подтвердил, что сотрудники опасаются применять спецсредства. В случае принятия закона ответственность за последствия после применения спецсредств будет лежать на всех, кто одобрил их применение, говорит он. По мнению Кучерены, полицейские должны быть вооружены и знаниями, в каких случаях какой инструмент может быть применен.
Инициатива направлена на приведение нормативных актов к реальности и снижение риска последующих после применения оружия разбирательств, считает ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Екатерина Ходжаева. Полицейские уже вооружены всеми спецсредствами, но боятся ответственности, сказала она. Поэтому, рассуждает эксперт, полицейские в России почти никогда не стреляют при задержании и часто носят оружие незаряженным.
Законопроект не расширяет полномочия и не создает новых льгот для сотрудников полиции, подчеркивает приглашенный исследователь Йельского университета (США) Кирилл Титаев. Но предлагаемые изменения позволяют перенести ответственность с ведомства на ФМБА, резюмировал ученый.