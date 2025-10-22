NASA может сорвать график полета на Луну

NASA сейчас находится в самом тяжелом положении из всех федеральных агентств США, говорит член-корреспондент Академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. На его положение влияет не только шатдаун, но и возможное сокращение бюджета до самого низкого за последние десятилетия уровня и сокращение персонала. И наконец, дезорганизующую роль играет отсутствие утвержденного директора. Кроме того, Трамп не назначил совет по космосу, который необходим в условиях такого проекта, как лунная программа «Артемида», так как она выходит за границы собственно NASA. Эта программа длится фактически 20 лет, на нее потрачены десятки миллиардов, и она находится в критической стадии. Если ее сроки не будут выдержаны, то неизбежно встанет вопрос, куда были потрачены огромные средства, продолжает эксперт. Решение исключительно острых проблем агентства необходимо начать с назначения его директора, говорит Ионин. Айзекман – лучшая кандидатура на этот пост: он молодой, амбициозный и сам рвется на эту должность. Что же касается его связей с Маском, то основатель SpaceX настолько разносторонен, что трудно найти в отрасли человека, не связанного с ним, заключает эксперт.