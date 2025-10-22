NASA может сорвать график полета на Луну

NASA может сорвать график полета на ЛунуАгентство страдает от отсутствия полноценного директора
В преддверии запланированной NASA на 2027 г. отправки астронавтов к Луне агентство все еще остается без руководителя. Исполняющим его обязанности является министр транспорта США Шон Даффи. На это место также продолжает претендовать бизнесмен Джаред Айзекман, которого изначально прочили на должность главы агентства. К осени 2025 г. конкуренция между двумя претендентами достигла нового уровня. О подробностях этой борьбы сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Ее источники утверждают, что Даффи хочет остаться во главе NASA и даже включить ведомство в структуру минтранспорта. Но этим планам может помешать кандидатура Айзекмана, которая неожиданно снова стала актуальной после отказа ему в конце мая, когда из администрации ушел один из его главных сторонников – миллиардер Илон Маск. Айзекман летал в космос на корабле Crew Dragon разработки SpaceX Маска в 2021 и 2024 гг.
Как сообщает WSJ, Даффи лично проводил собеседование с Айзекманом 13 октября. Подчеркивается, что разговор проходил в недружеской атмосфере, хотя позже Даффи созвонился со своим визави и попытался уладить разногласия. С Айзекманом с Даффи потенциально конкурируют генерал ВВС в отставке Джозеф Гастелла и бывший конгрессмен (2020–2025) республиканец Майк Гарсия. Последний был одним из членов палаты представителей, заявивших о нежелании утверждать победу Джо Байдена на выборах президента в 2020 г., а также выступил против второго импичмента Трампа после штурма Капитолия в январе 2021 г.
Но исходя из открытой информации, из всех вышеперечисленных Айзекман пока остается единственным реальным конкурентом Даффи. Стоит подчеркнуть, что еще в начале октября Bloomberg сообщило о неожиданной встрече Айзекмана с Трампом. Как утверждает источник агентства, они обсуждали возможность снова выставить его кандидатуру на пост главы NASA.
Собеседники издания рассказали, что одновременно с этим глава аппарата Даффи Пит Мичем связывался с представителями космической отрасли и убеждал их подвергать сомнению кандидатуру Айзекмана при общении с Белым домом.
Кроме того, 20 октября в ходе одного из выступлений на телеканале CNBC Даффи подчеркнул, что компания Маска SpaceX уже несколько раз переносила запуск своего корабля Starship, который выбран агентством для полета на Луну. В связи с этим, сказал он, агентство будет искать нового подрядчика для осуществления этой инициативы. Аналогичные заявления были сделаны им в эфире телеканала Fox News. Приблизительная стоимость одной лунной миссии по программе «Артемида-3» составляет $4,1 млрд.
Даффи был назначен временно исполняющим обязанности главы NASA в июле. Этот статус позволяет президенту утверждать назначенцев без согласия сената. Но и. о. может занимать должность только определенное время. Срок временных полномочий Даффи во главе NASA истекает к концу 2025 г.
В начале сентября комитет палаты представителей по ассигнованиям (там большинство у однопартийцев Трампа – республиканцев) одобрил бюджет NASA на 2026 финансовый год (начался 1 октября, но бюджет пока не утвержден, а правительство США приостановило работу) в размере $24,3 млрд. Для сравнения: в 2025 г. бюджет составлял $24,8 млрд. При этом в изначальном запросе Трампа предусматривалось сокращение бюджета агентства на $6 млрд.
NASA сейчас находится в самом тяжелом положении из всех федеральных агентств США, говорит член-корреспондент Академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин. На его положение влияет не только шатдаун, но и возможное сокращение бюджета до самого низкого за последние десятилетия уровня и сокращение персонала. И наконец, дезорганизующую роль играет отсутствие утвержденного директора. Кроме того, Трамп не назначил совет по космосу, который необходим в условиях такого проекта, как лунная программа «Артемида», так как она выходит за границы собственно NASA. Эта программа длится фактически 20 лет, на нее потрачены десятки миллиардов, и она находится в критической стадии. Если ее сроки не будут выдержаны, то неизбежно встанет вопрос, куда были потрачены огромные средства, продолжает эксперт. Решение исключительно острых проблем агентства необходимо начать с назначения его директора, говорит Ионин. Айзекман – лучшая кандидатура на этот пост: он молодой, амбициозный и сам рвется на эту должность. Что же касается его связей с Маском, то основатель SpaceX настолько разносторонен, что трудно найти в отрасли человека, не связанного с ним, заключает эксперт.
Без конгресса реализовать планы по реструктуризации NASA в один из департаментов минтранспорта практически невозможно, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Что касается Маска, то, подчеркнул эксперт, исключить его участие в работе космической сферы не получится в принципе, хотя отдаление его от отдельных ее направлений возможно.