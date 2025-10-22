Вячеслав Володин: «У кого в рационе устрицы»?

«Посмотрите, коллеги, вот итог, когда "Единая Россия", формируя структуру Государственной думы, принимая ее, сделала все для того, чтобы все фракции независимо от того, есть большинство, нет большинства, принимали участие в работе Государственной думы, несли ответственность за принимаемые решения. <…> Сегодня, обсуждая бюджет, ответственное решение принято со стороны и фракции КПРФ, "Справедливой России". Бюджет поддержан и фракцией ЛДПР, и «Новыми людьми» именно потому, что все встроены в работу и все несут ответственность, не перекладывая ее на правительство, а делая эту работу вместе с правительством. <…> В это непростое время мы вместе, и нет тех, кто бы взял и сказал: «Несите ответственность, а мы постоим, посидим, полежим». Вот таких диванщиков у нас с вами не стало».