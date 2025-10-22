Газета
Главная / Политика /

Вячеслав Володин: «У кого в рационе устрицы»?

Как председатель Госдумы комментировал принятие пакета бюджетообразующих законопроектов
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Госдума 22 октября приняла в первом чтении проект бюджета на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. Пленарное заседание, на котором рассматривался пакет из десяти законопроектов, продлилось около восьми с половиной часов. Кроме законопроекта о федеральном бюджете, Госдума рассмотрела законопроекты о бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, изменения в налоговое законодательство и др. Представлял проект бюджета в Госдуме министр финансов Антон Силуанов, на рассмотрении других законопроектов были и другие члены правительства – министр труда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Рассмотрение вопросов о проекте бюджета и о налоговых изменениях на пленарном заседании вел председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Ведомости» собрали цитаты спикера нижней палаты, который комментировал эти изменения в законодательство.

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс

Экономика / Налоги и сборы

Об острых вопросах

«У нас здесь [министр финансов] Антон Германович присутствует, Силуанов. Учитывая, что вчера при обсуждении с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] мы говорили о совместной работе. И, насколько я знаю, председатель правительства также дал поручение министру финансов. Затем мы, Антон Германович, если можно, вас послушаем, прежде чем начать обсуждать первый вопрос. И, таким образом, самые острые темы, которые при обсуждении в целом бюджетного пакета законопроектов мы, возможно, снимем, нам потом легче будет обсуждать».

О Силуанове

«Давайте поаплодируем Антону Германовичу. Чем больше в Думе находится Антон Германович, тем меньше вопросов в итоге при рассмотрении законопроекта. Поэтому сегодня, Антон Германович, вы пожнете ровно все то, что посеяли, встречаясь с фракциями и с профильными комитетами. <...> Коллеги, вот итог предварительной работы, вот итог разговора, который приветствует даже [первый замруководителя фракции КПРФ Николай] Коломейцев. Ярый критик бюджета всех времен, а сейчас аплодировал. Потому что до этого были не только дневные обсуждения, но и ночные бдения. А итог – вот вам доклад».

Законопроект о бюджете поддержали 323 депутата, воздержались – 79 депутатов. «Единая Россия», ЛДПР и «Новые люди» проголосовали за проект бюджета, КПРФ и «Справедливая Россия» воздержались при голосовании, хотя в прошлые годы в первом чтении левые партии голосовали против. Что касается поправок в налоговое законодательство, то за них проголосовали 319 депутатов, 82 депутата воздержались. Поддержали изменения депутаты «Единой России», ЛДПР, часть «Новых людей», воздержались – все члены фракции КПРФ, частично «Новые люди» и «Справедливая Россия».

О санкциях

«Газ, который поставляют с Америки в Европу, – это не Chanel. Но его запах оценили ровно так же, как французские духи. И они покупают, разрушая свою экономику. А наши газопроводы взорвали, сделав себе хуже. Будущее покажет, что они понатворили, потому что там нет ответственного отношения к своим гражданам, о чем мы сейчас говорим».

О налоге на сверхдоходы

«Вот у нас, допустим, рыбопродукты облагаются по льготной шкале. Так? Так. Но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления. У кого в рационе устрицы? Руки поднимите! Смеемся. Правильно. Почему? А потому что тот, кто, как правило, их полюбил, может и платить другую цену за них. Вот такой подход должен быть. И когда речь идет о налогообложении сверхдоходов, скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным и этого продукта».

О голосовании за бюджет

Основные параметры бюджета страны на 2026 год в цифрах и графиках

Экономика / Макроэкономика и бюджет

«Посмотрите, коллеги, вот итог, когда "Единая Россия", формируя структуру Государственной думы, принимая ее, сделала все для того, чтобы все фракции независимо от того, есть большинство, нет большинства, принимали участие в работе Государственной думы, несли ответственность за принимаемые решения. <…> Сегодня, обсуждая бюджет, ответственное решение принято со стороны и фракции КПРФ, "Справедливой России". Бюджет поддержан и фракцией ЛДПР, и «Новыми людьми» именно потому, что все встроены в работу и все несут ответственность, не перекладывая ее на правительство, а делая эту работу вместе с правительством. <…> В это непростое время мы вместе, и нет тех, кто бы взял и сказал: «Несите ответственность, а мы постоим, посидим, полежим». Вот таких диванщиков у нас с вами не стало».

О сильных госорганах и заветах Ленина

«Сильная Счетная палата – сильный Минфин. Сильный Минфин – сильная Счетная палата. Это все увязано. Коллеги, спасибо. Что [обращаясь к коммунисту Николаю Коломейцеву – «Ведомости»]? Не надо. Что говорил Владимир Ильич [Ленин]? Вы опять заветы Ленина забыли. Скатывание на троцкистскую позицию к добру не доведет. [Лев] Троцкий говорил: процесс есть все, результат ничто. А Ленин говорил: контроль и учет!»

О мудрости

«В политике не бывает молодых, пожилых, только опыт, ответственность, ну а дальше такие качества вырабатываются, как мудрость. Вот посмотрите на [председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам коммуниста Владимира] Кашина. Молчит? А почему? Мудрый, составляет списки любителей устриц. А это же рыбопродукт, в ведении комитета. Морепродукты, правильно. Видите, формулировки оттачивает».

О делении на категории

«Нина Александровна [Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи], правильно вы говорите: женский фактор, это вы сказали. Вот вы всегда пытаетесь делить всех по половому признаку. А надо по мозгам. Понимаете? Коллеги, это так. А те, кто начинает про квоты, вы сами от этого умные пострадаете. Потому что придут нахрапистые и оттолкнут умных. Потому что умные, как правило, скромные».

Володин: бюджет решает задачи обеспечения безопасности и гражданских выплат

Экономика / Макроэкономика и бюджет

О бизнесе

«Вот коллеги, пришедшие сегодня [представители бизнес-объединений], они, возможно, сформировавшись в 1990-е, не надеялись на этот разговор. И когда мы им говорим: привезите все в страну, верните все обратно, Александр Николаевич [Шохин, глава РСПП], скажите своим коллегам по союзу, те, кто там сформировал и имущественные комплексы, яхт поднакупил, ну и многое другое. То, что в итоге где осталось? Там. Не слышали. Не слышали президента, когда он им говорил еще в 2007 г. От этого кто выиграл? Они выиграли? Нет. Ну понятно, что на устрицы осталось. Выиграла страна? Нет».

О Нобелевской премии для Силуанова

«Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. <...> Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента».

О сердечной нагрузке

«Нина Александровна [Останина], вы зачем останавливаете своего коллегу по Коммунистической партии? Он аплодирует, значит, ему сразу на плечо женская рука нежная: остановись. И вы после этого говорите о равных правах, равных возможностях? Нельзя так. У нас и так мужчины живут на 10 лет меньше, и нас меньше на 10 млн. А потом он будет переживать. Ну конечно. А домой придет – то же самое. На работе опять. В итоге стрессы. От чего мужчина умирает? Сердце не выдерживает. Вот смотрите, [глава ТПП Сергей] Катырин аплодировал Силуанову. А Шохин колебался. У кого будет больше здоровья? Потому что любые колебания, метания – это нагрузка».

