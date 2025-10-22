Вячеслав Володин: «У кого в рационе устрицы»?Как председатель Госдумы комментировал принятие пакета бюджетообразующих законопроектов
Госдума 22 октября приняла в первом чтении проект бюджета на 2026 г. и плановый период 2027 и 2028 гг. Пленарное заседание, на котором рассматривался пакет из десяти законопроектов, продлилось около восьми с половиной часов. Кроме законопроекта о федеральном бюджете, Госдума рассмотрела законопроекты о бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, изменения в налоговое законодательство и др. Представлял проект бюджета в Госдуме министр финансов Антон Силуанов, на рассмотрении других законопроектов были и другие члены правительства – министр труда Антон Котяков, министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Рассмотрение вопросов о проекте бюджета и о налоговых изменениях на пленарном заседании вел председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Ведомости» собрали цитаты спикера нижней палаты, который комментировал эти изменения в законодательство.
Об острых вопросах
«У нас здесь [министр финансов] Антон Германович присутствует, Силуанов. Учитывая, что вчера при обсуждении с председателем правительства [Михаилом Мишустиным] мы говорили о совместной работе. И, насколько я знаю, председатель правительства также дал поручение министру финансов. Затем мы, Антон Германович, если можно, вас послушаем, прежде чем начать обсуждать первый вопрос. И, таким образом, самые острые темы, которые при обсуждении в целом бюджетного пакета законопроектов мы, возможно, снимем, нам потом легче будет обсуждать».
О Силуанове
«Давайте поаплодируем Антону Германовичу. Чем больше в Думе находится Антон Германович, тем меньше вопросов в итоге при рассмотрении законопроекта. Поэтому сегодня, Антон Германович, вы пожнете ровно все то, что посеяли, встречаясь с фракциями и с профильными комитетами. <...> Коллеги, вот итог предварительной работы, вот итог разговора, который приветствует даже [первый замруководителя фракции КПРФ Николай] Коломейцев. Ярый критик бюджета всех времен, а сейчас аплодировал. Потому что до этого были не только дневные обсуждения, но и ночные бдения. А итог – вот вам доклад».
О санкциях
«Газ, который поставляют с Америки в Европу, – это не Chanel. Но его запах оценили ровно так же, как французские духи. И они покупают, разрушая свою экономику. А наши газопроводы взорвали, сделав себе хуже. Будущее покажет, что они понатворили, потому что там нет ответственного отношения к своим гражданам, о чем мы сейчас говорим».
О налоге на сверхдоходы
«Вот у нас, допустим, рыбопродукты облагаются по льготной шкале. Так? Так. Но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления. У кого в рационе устрицы? Руки поднимите! Смеемся. Правильно. Почему? А потому что тот, кто, как правило, их полюбил, может и платить другую цену за них. Вот такой подход должен быть. И когда речь идет о налогообложении сверхдоходов, скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным и этого продукта».
О голосовании за бюджет
«Посмотрите, коллеги, вот итог, когда "Единая Россия", формируя структуру Государственной думы, принимая ее, сделала все для того, чтобы все фракции независимо от того, есть большинство, нет большинства, принимали участие в работе Государственной думы, несли ответственность за принимаемые решения. <…> Сегодня, обсуждая бюджет, ответственное решение принято со стороны и фракции КПРФ, "Справедливой России". Бюджет поддержан и фракцией ЛДПР, и «Новыми людьми» именно потому, что все встроены в работу и все несут ответственность, не перекладывая ее на правительство, а делая эту работу вместе с правительством. <…> В это непростое время мы вместе, и нет тех, кто бы взял и сказал: «Несите ответственность, а мы постоим, посидим, полежим». Вот таких диванщиков у нас с вами не стало».
О сильных госорганах и заветах Ленина
«Сильная Счетная палата – сильный Минфин. Сильный Минфин – сильная Счетная палата. Это все увязано. Коллеги, спасибо. Что [обращаясь к коммунисту Николаю Коломейцеву – «Ведомости»]? Не надо. Что говорил Владимир Ильич [Ленин]? Вы опять заветы Ленина забыли. Скатывание на троцкистскую позицию к добру не доведет. [Лев] Троцкий говорил: процесс есть все, результат ничто. А Ленин говорил: контроль и учет!»
О мудрости
«В политике не бывает молодых, пожилых, только опыт, ответственность, ну а дальше такие качества вырабатываются, как мудрость. Вот посмотрите на [председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам коммуниста Владимира] Кашина. Молчит? А почему? Мудрый, составляет списки любителей устриц. А это же рыбопродукт, в ведении комитета. Морепродукты, правильно. Видите, формулировки оттачивает».
О делении на категории
«Нина Александровна [Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи], правильно вы говорите: женский фактор, это вы сказали. Вот вы всегда пытаетесь делить всех по половому признаку. А надо по мозгам. Понимаете? Коллеги, это так. А те, кто начинает про квоты, вы сами от этого умные пострадаете. Потому что придут нахрапистые и оттолкнут умных. Потому что умные, как правило, скромные».
О бизнесе
«Вот коллеги, пришедшие сегодня [представители бизнес-объединений], они, возможно, сформировавшись в 1990-е, не надеялись на этот разговор. И когда мы им говорим: привезите все в страну, верните все обратно, Александр Николаевич [Шохин, глава РСПП], скажите своим коллегам по союзу, те, кто там сформировал и имущественные комплексы, яхт поднакупил, ну и многое другое. То, что в итоге где осталось? Там. Не слышали. Не слышали президента, когда он им говорил еще в 2007 г. От этого кто выиграл? Они выиграли? Нет. Ну понятно, что на устрицы осталось. Выиграла страна? Нет».
О Нобелевской премии для Силуанова
«Вот у нас Силуанов. Он отказался от Нобелевских премий. <...> Ему этого не надо. Ему достаточно поддержки парламента».
О сердечной нагрузке
«Нина Александровна [Останина], вы зачем останавливаете своего коллегу по Коммунистической партии? Он аплодирует, значит, ему сразу на плечо женская рука нежная: остановись. И вы после этого говорите о равных правах, равных возможностях? Нельзя так. У нас и так мужчины живут на 10 лет меньше, и нас меньше на 10 млн. А потом он будет переживать. Ну конечно. А домой придет – то же самое. На работе опять. В итоге стрессы. От чего мужчина умирает? Сердце не выдерживает. Вот смотрите, [глава ТПП Сергей] Катырин аплодировал Силуанову. А Шохин колебался. У кого будет больше здоровья? Потому что любые колебания, метания – это нагрузка».