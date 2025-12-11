WSJ: Трамп призвал лидеров ЕС надавить на Зеленского для принятия плана США

WSJ: Трамп призвал лидеров ЕС надавить на Зеленского для принятия плана СШАИздание отмечает, что американский лидер не хочет пересмотра условий Вашингтона
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с европейскими лидерами призвал их оказать давление на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы тот согласился на предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, разговор носил достаточно напряженный характер. В нем участвовали Трамп, премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.
WSJ отмечает, что Трамп вновь раскритиковал Зеленского за то, что тот до сих пор не ознакомился с американским планом. «В словах Трампа было мало признаков того, что он готов пересматривать предложенные Вашингтоном условия», – пишет издание.
До этого Axios сообщал, что представители США, Украины и Европы могут обсудить американский мирный план 13 декабря в Париже.
Вашингтон в конце ноября представил вариант 28-пунктного мирного плана, который предполагал в том числе передачу России части территорий, гарантии безопасности Украине и снятие ряда санкций. Позднее Трамп заявлял, что документ сокращен до 22 пунктов.
11 декабря ABC News сообщило, что Украина передала США обновленный 20-пунктный план, разработанный совместно с европейскими партнерами. Собеседники издания утверждали, что в документ внесены новые идеи по территориальным вопросам и механизму контроля над Запорожской АЭС, однако структура плана осталась прежней.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Вашингтона никаких уведомлений об обновлении плана. По его словам, США продолжают работу с украинской стороной.