Зачем премьер Японии Санаэ Такаити идет на рискованные досрочные выборы

Новый мандат от общества Такаити хочет получить еще и для того, чтобы затем заняться «ответственной, но агрессивной» фискальной политикой. В частности, она обещает обеспечить устойчивость в этой сфере и добиться снижения соотношения госдолга к ВВП страны. Ввиду того, что инфляция в Японии, как ожидается, будет оставаться высокой, Такаити обещает вскоре перейти к рассмотрению вопроса о приостановке на два года взимания 8%-ного налога на продукты питания и напитки. По подсчетам аналитиков, это лишит японский бюджет $32 млрд в год. При этом доходность японских облигаций подскочила до 27-летнего максимума, пишет Financial Times. Руководитель подразделения Азиатско-Тихоокеанского региона в Capital Economics Марсель Тилиант считает, что раскрытые Такаити планы – «опасная траектория».