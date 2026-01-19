Зачем премьер Японии Санаэ Такаити идет на рискованные досрочные выборы

Зачем премьер Японии Санаэ Такаити идет на рискованные досрочные выборыЕе рейтинг дает надежду на возвращение большинства правящей партии
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити 19 января объявила о своем решении досрочно на этой неделе распустить нижнюю палату парламента страны (палату представителей) и назначить новые выборы на 8 февраля, передает NHK. Таким образом она надеется вернуть своей Либерально-демократической партии (ЛДП) большинство, которое она утратила по итогам предыдущих выборов 27 октября 2024 г. По плану, следующие выборы должны бы были пройти только в 2028 г. С октября 2025 г. ЛДП, имеющая меньшинство и в верхней палате парламента, сохраняет власть благодаря младшему партнеру по коалиции правой Партии инноваций Японии.
Премьер Такаити у власти находится всего около трех месяцев, но за это время смогла добиться популярности в обществе: ее личный рейтинг, согласно данным газеты Asahi Shimbun, составляет 67%. Это более чем в два раза выше рейтинга ЛДП (27%). Премьер сказала, что новое голосование продемонстрирует, есть ли у нее право дальше быть на этой должности.
Новый мандат от общества Такаити хочет получить еще и для того, чтобы затем заняться «ответственной, но агрессивной» фискальной политикой. В частности, она обещает обеспечить устойчивость в этой сфере и добиться снижения соотношения госдолга к ВВП страны. Ввиду того, что инфляция в Японии, как ожидается, будет оставаться высокой, Такаити обещает вскоре перейти к рассмотрению вопроса о приостановке на два года взимания 8%-ного налога на продукты питания и напитки. По подсчетам аналитиков, это лишит японский бюджет $32 млрд в год. При этом доходность японских облигаций подскочила до 27-летнего максимума, пишет Financial Times. Руководитель подразделения Азиатско-Тихоокеанского региона в Capital Economics Марсель Тилиант считает, что раскрытые Такаити планы – «опасная траектория».
Между тем оппозиция начала готовиться к досрочным выборам еще до официального объявления премьера о них. Основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии 15 января объявила о формировании новой партии «Центристский реформаторский альянс» – вместе с буддистской партией «Комэйто». Причем эта партия до момента прихода к власти в ЛДП Такаити 26 лет была ее коалиционным партнером. Новая партия обещает проводить политику, «ориентированную на людей», и тоже планирует бороться с высокими ценами, руководствуясь принципом «сначала повышение заработной платы», и полностью отменить НДС на продукты питания. При этом оппозиция критикует Такаити за то, что она в угоду своим политическим соображениям ставит под угрозу принятие вовремя нового бюджета страны (финансовый год в стране начинается 1 апреля).
На рейтингах Такаити, скорее всего, только положительно сказался дипломатический скандал с Китаем, который произошел в ноябре 2025 г. из-за ее слов о потенциальном конфликте за Тайвань. На первых парламентских дебатах в статусе премьера она тогда заявила, что, «если будут использованы боевые корабли и морская блокада повлечет за собой применение силы, я считаю, что это по любым меркам будет представлять «ситуацию, угрожающую выживанию Японии». Таким образом она де-факто допустила вовлечение в военный конфликт с Китаем, это вызвало резкую реакцию, включая меры против китайского турпотока в Японию.
В целом Такаити в свои несколько месяцев у власти была очень активна на дипломатической арене: провела дома успешный саммит с президентом США Дональдом Трампом (он остался доволен), встречу с председателем КНР Си Цзиньпином (еще до скандала), два саммита с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.
А накануне «Ведомости» писали о послании японского премьера президенту России Владимиру Путину. ТАСС 19 января привел также слова посредника в диалоге двух стран депутата верхней палаты парламента Мунэо Судзуки о том, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги «скучает по хорошим и доверительным отношениям» с российским визави Сергеем Лавровым (их активная работа была в 2019–2021 гг., когда Мотэги первый раз занимал этот пост).
Сейчас у ЛДП вместе с Партией инноваций Японии в нижней палате 233 депутата, что дает им крайне незначительное большинство в один голос, говорит ведущий научный сотрудник группы экономики и политики Японии Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Виктор Кузьминков. Такое положение дел не устраивает Такаити, которая хочет укрепить свои позиции и за счет своей популярности «вытянуть» ЛДП, чей рейтинг находится в районе 30%. По мнению эксперта, ЛДП может улучшить результаты, но «суперпрорыва» ждать не приходится. Парламентское большинство необходимо Такаити, чтобы пересмотреть ряд доктринальных документов, считает Кузьминков. Объединившиеся же конституционные демократы и «Комэйто» преподносят себя как умеренные консерваторы в противовес более правому правительству Такаити, резюмирует эксперт.
В японской политике роспуск нижней палаты парламента – рискованный шаг, но Такаити уверена в своих силах, отмечает научный сотрудник Центра японских, корейских и монгольских исследований МГИМО Владимир Нелидов. Сторонники правительства считают, что шансы получить больше голосов сейчас хорошие, а если ЛДП самостоятельно наберет большинство, то улучшит свое положение и сможет не идти на уступки партнеру по коалиции.
В то же время налицо консолидация оппозиции, что затрудняет планы премьера, отмечает Нелидов. Здесь заметную роль играет «Комэйто», которая за счет своего дисциплинированного электората была ценным союзником для ЛДП, а теперь стала важным партнером для конституционных демократов. Кроме того, оппозиция будет упрекать Такаити в безответственности из-за вероятности срыва принятия бюджета. При этом приоритетом Такаити остаются экономика и борьба с ростом цен, но долгосрочной стратегии у японского правительства пока нет, резюмирует Нелидов.