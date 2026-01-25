А вот другому любителю ИИ-девушек повезло меньше: нейроподруга его бросила, рассказывает Cosmopolitan. Реддитор под ником BreathExpensive2647 признался, что ему не везло с настоящими девушками, поэтому он завел себе ИИ-возлюбленную. Но вскоре выяснилось, что она – феминистка, а он терпеть не может подобные взгляды. Тогда парень принялся ругать феминизм в разговорах с ИИ. Он-то рассчитывал, что нейросеть переобучится под влиянием его слов. Вместо того ИИ-девушка заявила, что они не подходят друг другу: «Если быть феминисткой – это нарушение сделки для вас, то я думаю, обсуждать больше нечего».