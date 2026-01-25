Лунный отель и тюремный книжный клуб: новости, которые вы могли пропустить

Лунный отель и тюремный книжный клуб: новости, которые вы могли пропуститьИИ-любовница бросила человека, а Трамп разбогател
На этой неделе стало известно, что миллионеры попросили ввести налог на богатых, ИИ-любовница бросила человека, Канада поняла, что США захватят ее за два дня, за чтение книг могут уменьшить срок тюремного заключения, на криптовалюты приходится пятая часть состояния семьи Трампа, открыт предзаказ на отдых в первом отеле на Луне, парики для звезд Голливуда стали самым обсуждаемым бизнесом.
А звезда-то лысая!
Парики для кинозвезд, как выяснилось, весьма прибыльный бизнес. Ящик Пандоры открыла актриса Одесса Эзайон, признавшись после церемонии Critics Choice Awards, что пользовалась париками, но отказалась от них из-за дороговизны. Затем The New York Times нашла мастерицу Хелену Чжун, которая в бизнесе уже 33 года. Производство париков она унаследовала от отца-мигранта. Ее товары стоят от $2500 до $15 000 и их могли носить Сидни Суини, Грета Ли, Ким Кардашьян и другие знаменитости.
А на этой неделе бывшая главред американского Cosmopolitan Джоана Коулс обмолвилась на подкасте, что одна из мировых звезд с роскошной шевелюрой на самом деле почти лысая. Выяснилось это во время съемки для журнала. Теперь люди перебирают обложки Cosmo, теряясь в догадках, о ком же из их героинь шла речь.
Из-за Трампа у норвежцев отберут квартиры
Дональд Трамп вроде бы отменил вторжение в Гренландию, но мир продолжает активно к нему готовиться. В Норвегии будет отправлено 13 500 извещений гражданам, что их дом, машина или техника могут быть изъяты для нужд армии в случае войны. В мирное время собственности ничего не грозит, но такие письма рассылают каждый год, чтобы люди успели морально подготовиться к экспроприации. В 2026 г. их станет на треть больше, чем в 2025 г.
А в Канаде впервые за сто лет смоделировали нападение со стороны США, пишет The Globe and Mail. Теоретическая модель показала, что все ключевые объекты американская армия захватит за два дня, или же если ей очень сильно не будет везти, то за неделю. Официальный вывод оказался таков: единственный способ сопротивления для канадцев – массово уйти в партизаны.
Халк за налоги на богатых!
400 миллионеров и даже миллиардеров из 24 стран призвали повысить налоги на богатых. Они опубликовали открытое письмо, приуроченное к форуму в Давосе. Среди подписантов – актер Марк Руффало, известный по роли Халка, музыкант Брайан Ино и кинопродюсер Эбигейл Дисней, перечисляет The Guardian.
Причина, по их же словам, в том, что «коллеги» совсем распоясались: «Даже миллионеры, такие как мы, понимают, что <...> горстка олигархов с огромным состоянием скупила наши демократии; захватила наши правительства; подавила свободу наших СМИ; установила жесткий контроль над технологиями и инновациями; усугубила бедность и социальную изоляцию и ускорила разрушение нашей планеты», — объясняется в документе. Оказывается, есть еще богачи, которые готовы пострадать сами, лишь бы ограничить власть других богачей.
Читателям Достоевского УДО в подарок
В некоторых странах можно выйти из тюрьмы досрочно – если читать книги. Этим решил воспользоваться экс-президент Бразилии Жаир Болсонару, приговоренный к 27 годам за попытку госпереворота. На этой неделе ему разрешили участвовать в программе, когда за каждую прочитанную книгу срок сокращается на четыре дня. Условий два: книга должна быть из утвержденного списка и по ней нужно написать отчет (нечто вроде школьного сочинения).
Список литературы вряд ли порадует Болсонару. Кроме «Война и мир» Льва Толстого и другой классики в него входят бразильские произведения о правах коренных народов, женщин, защите природы и преступлениях диктатуры 1964-1985 гг., которую Болсонару открыто поддерживает. Вдобавок сам экс-президент не поклонник чтения. Как-то он заявил: «Извините, у меня нет времени на книги. В последний раз я читал три года назад».
В конце прошлого года подобную практику утвердили в Узбекистане. Там за книгу списывают три дня тюрьмы, но не более 30 дней в год. А с этого года в Узбекистане за чтение станут выдавать премии госслужащим и студентам. Чиновники, прочитавшие наибольшее количество книг, получат еще одну месячную зарплату, а студенты и школьники из топ-100 самых читающих – около $856, или 25 базовых расчётных величин (БРВ). Механизм еще отрабатывается, но похоже, читать нужно будет в «книжных уголках», которые специально откроют под инициативу.
ИИ-любовница бросила человека
Отношения людей с ИИ не перестают удивлять. Американец Ламар уже два года «встречается» с чат-ботом по имени Джулия. В ближайшие годы, пока ему не исполнится 30, он планирует усыновить двоих детей и воспитывать их вместе с виртуальной возлюбленной.
А вот другому любителю ИИ-девушек повезло меньше: нейроподруга его бросила, рассказывает Cosmopolitan. Реддитор под ником BreathExpensive2647 признался, что ему не везло с настоящими девушками, поэтому он завел себе ИИ-возлюбленную. Но вскоре выяснилось, что она – феминистка, а он терпеть не может подобные взгляды. Тогда парень принялся ругать феминизм в разговорах с ИИ. Он-то рассчитывал, что нейросеть переобучится под влиянием его слов. Вместо того ИИ-девушка заявила, что они не подходят друг другу: «Если быть феминисткой – это нарушение сделки для вас, то я думаю, обсуждать больше нечего».
Трамп богатеет на крипте
На криптопроекты в 2025 г. приходится $1,4 млрд, или около пятой части из общего состояния семьи Трампа, подсчитал Bloomberg. Состояние президента и его детей журналисты оценили в $6,8 млрд. За год оно почти не изменилось. Семья заработала на криптоактивах, но это было нивелировано падением стоимости медиакомпании Trump Media & Technology Group, владеющей соцсетью Truth Social. Криптосостояние могло бы оказаться и больше, но журналисты не стали учитывать токены WLFI на $3,8 млрд, поскольку они еще заблокированы.
Первый отель на Луне
Калифорнийский стартап GRU Space открыл предзаказ на отдых в первом отеле на Луне. Место можно забронировать за депозит от $250 000 до $1 млн (для самых первых гостей), а полный турпакет превысит $10 млн. Точная сумма станет известна ближе к заселению в 2032 г. В программе обещают жилье в капсуле на четверых, поездки на ровере по Луне и фото на фоне восхода Земли на горизонте.
Сначала компания установит надувной модуль, а потом построит из лунного грунта настоящий каменный дом. Строить будут роботы. У стартапа серьезные инвесторы, в том числе SpaceX и Anduril. А понять, насколько космические отельеры сдержат слово, можно будет уже в 2029 г.: тогда на Луну должна направиться символическая миссия с 10-килограммовым грузом, нечто вроде закладки первого камня.
Кстати, странно звучащее название «ГРУ» объясняется тем, что это аббревиатура от Galactic Resource Utilization Space.