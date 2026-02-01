Китай обучает боевые дроны на голубях: новости, которые вы могли пропустить

Гуманоидные роботы в два раза менее эффективны, чем люди. Об этом Financial Times рассказал Майкл Тэм, бренд-директор китайской UBTech – третьего по величине производителя таких роботов. Андроиды Walker S2 достигают лишь 30–50% производительности человека, да и то лишь в некоторых простых работах вроде укладки коробок. Правда, индустрия андроидов находится в самом начале пути. Роботы – как первые автомобили, которые уступали лошадям, а сейчас ни одна лошадь их не догонит. К тому же робот может оказаться выгоднее «кожаного» работника, потому что трудится семь дней в неделю и 24 часа в сутки без обеда и почти без перекуров, разве что ненадолго отвлекается на смену аккумулятора.