Китай обучает боевые дроны на голубях: новости, которые вы могли пропустить

Китай обучает боевые дроны на голубях: новости, которые вы могли пропуститьОшибки ICE и парад планет от Маска
ICE по ошибке помогла cбежать преступнику
В июле 2022 г. мексиканец Хесон Нелон Пресилья Флорес с шестью подельниками совершил, как считается, крупнейшее ограбление ювелиров: преступникам досталось золота и драгоценностей на $100 млн. Их поймали, летом прошлого года предъявили обвинение и выпустили под залог. Флоресу грозило 15 лет тюрьмы и депортация из страны после освобождения.
Но произошла бюрократическая ошибка. В декабре миграционная служба ICE обвинила Флореса, что у того нет оснований для пребывания в США. Похоже, на самом деле документы у Флореса были в порядке. Но он подумал и не стал возражать. Флореса депортировали в Эквадор, и, когда прокуроры хватились его, было уже поздно. Выдача обвиняемых из Эквадора в США – очень непростое дело. Большинство награбленного, кстати, так не нашли: возможно, преступники успели переплавить и продать золото.
Это не айс!
Америка на этой неделе тоже страдала от снежных бурь, льда на дорогах и обледенения электролиний и домов. Но экстренные службы всеми силами избегали слова «лед», ведь об этом их попросило министерство внутренней безопасности США, сообщает CNN. Дело в том, что слово «лед» (ice) совпадает с аббервиатурой миграционной службы ICE, которая убила уже второго человека в Миннесоте.
Поэтому фразы вроде «осторожно, лед» (Watch out for ice), «не выезжайте на дорогу, если видите лед» (Keep off the roads if you see ice) или «впереди работы против обледенения» (Ice prevention operations ahead) могут вызвать бурную реакцию населения.
В итоге американские службы говорили о «сильном снегопаде», «холодах» и «ледяном дожде», который, на счастье чиновников, на английском будет freezing rain.
Китай обучает дронов на примере голубей
Китай «списывает» поведение ИИ-оружия с ястребов, голубей и койотов. Ведь перед инженерами встала проблема, которую никто раньше не решал: как обучить рои дронов воевать друг с другом? За вдохновением они обратились к природе, пишет The Wall Street Journal. Летающие дроны учатся нападать, копируя поведения ястребов и их умение выбирать наиболее уязвимых особей в стае птиц. А вот мастерство уклонения от атак дроны заимствуют у голубей.
В сентябре китайская армия показала на военном параде стаю «робоволков» – это увеличенные и вооруженные версии роботов-собак. Образцом для подражания для них стали койоты. Но остается еще одна проблема. Эффективнее всего, когда наземные и летающие рои дронов работают сообща. Вот только с кого списывать образец, в природе койоты не охотятся вместе с ястребами...
Китай годами взламывал телефоны на Даунинг-стрит
Как уверяет газета The Telegraph, Китай годами имел доступ к телефонам высокопоставленных чиновников на Даунинг-стрит. Его мишенью стали ближайшие помощники Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Утечки якобы начались в 2021 г., а раскрыли их в 2024 г. Как раз в 2024 г. газеты The New York Times и The Wall Street Journal уверяли, что китайские хакеры атаковали телефоны Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Камалы Харрис в преддверии президентских выборов.
Источники The Telegraph в разведке США уверяют, что шпионская китайская операция под названием «Соляной тайфун» продолжается, так что под ударом может оказаться и нынешнее руководство Великобритании. Премьер Кир Стармер как раз едет с визитом в Китай, ему и окружению стоит не выпускать смартфоны из рук.
Медленно, но без перекура
Гуманоидные роботы в два раза менее эффективны, чем люди. Об этом Financial Times рассказал Майкл Тэм, бренд-директор китайской UBTech – третьего по величине производителя таких роботов. Андроиды Walker S2 достигают лишь 30–50% производительности человека, да и то лишь в некоторых простых работах вроде укладки коробок. Правда, индустрия андроидов находится в самом начале пути. Роботы – как первые автомобили, которые уступали лошадям, а сейчас ни одна лошадь их не догонит. К тому же робот может оказаться выгоднее «кожаного» работника, потому что трудится семь дней в неделю и 24 часа в сутки без обеда и почти без перекуров, разве что ненадолго отвлекается на смену аккумулятора.
Парад планет ради IPO SpaceX
Маск не просто так хочет провести IPO SpaceX в июне. Как заметила Financial Times, 8–9 июля ожидается «парад планет»: Венера и Юпитер, две самые яркие планеты ночного неба, впервые за три с лишним года окажутся совсем рядом друг с другом. 12 июня с ними сблизится еще и Меркурий. Правда, в феврале и августе в парадах участвует еще больше планет. Зато в июне, 28 числа, Маск отмечает свое 55-летие.
Индекс пиццы Пентагона не работает
Есть теория, что удар по Ирану или захват Мадуро можно предугадать благодаря «индексу пиццы Пентагона». Логика такова: перед важной операцией военные сидят на работе буквально днями и ночами. Им нужно есть. Они заказывают пиццу, и загруженность пиццерий рядом с Пентагоном резко увеличивается. Есть сайт Pentagon Pizza Index и аккаунт в Х, которые отслеживают, долго ли ждать заказа в шести пиццериях рядом с ведомствами.
Сайт LessWrong (аналог «Разрушителей мифов») проверил загрузку двух ближайших к Пентагону пиццерий во время последних военных операций. Корреляций найдено не было. Сам Пентагон давно заявляет, что индекс – чушь, потому что у него есть собственные внутренние столовые, пиццерии и суши-бары и они никому не отчитывают о своей загрузке. Но в октябре прошлого года министр войны США Пит Хегсет признался, что порой заказывает крупные партии пиццы и с интересом наблюдает, как оживляются сторонники ндекса пиццы.
ChatGPT учится искать детей
ChatGPT тестирует новую функцию: определять возраст по поведению пользователя. В зависимости от темы переписки, лексики, стиля письма и даже времени, когда человек выходит в сеть, ИИ вычисляет тех, кому меньше 18 лет. После этого включаются фильтры: никакой эротики, насилия и прочих «взрослых» тем. Так что если ИИ рассказывает вам о необходимости слушаться родителей и пользе «тихого часа», имеет смысл подтвердить возраст с помощью селфи (а в ряде случаев система запросит паспорт).
Есть предположение, что такой фильтр отлично будет продаваться владельцам онлайн-сервисов, где есть ограничение контента по возрасту. Например, соцсетям, доступ детей к которым сейчас запрещают в разных странах.
Американское – значит подозрительное
Пользователи в США стали чаще удалять TikTok после того, как он стал американским. На прошлой неделе китайский TikTok оформил в США новое юрлицо Joint Venture, которое будет вести американский бизнес компании. Большинство в новом юрлице принадлежит некитайским компаниям. Таковы были требования американских властей. После этого среднее число пользователей, удаляющих приложение, выросло почти на 150%, пишет CNBC со ссылкой на аналитическую фирму Sensor Tower.
Отчасти издание объясняет это тем, что пользователей попросили согласиться с обновленной политикой конфиденциальности. А там указано, что TikTok может собирать данные о расе, сексуальной ориентации, финансовую информацию и даже об иммиграционном статусе. Это возмутило пользователей, хотя то же самое говорилось и в прежней политике конфиденциальности: видимо, они ее не читали. К тому же, у TikTok начались перебои в работе приложения, хотя смена владельца тут может быть ни при чем. Компания сообщила, что в центре обработки данных в США отключалось электричество.