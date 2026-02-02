КПРФ впервые проведет предварительное голосование за кандидатов в Госдуму

КПРФ впервые проведет предварительное голосование за кандидатов в ГосдумуЭто поможет коммунистам продлить ограниченное время избирательной кампании, говорят эксперты
Впервые КПРФ организует предварительное голосование за своих кандидатов на выборы в Госдуму в рамках проекта «Народный кандидат КПРФ», который пройдет с марта по май 2026 г., заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин в ходе всероссийского партийного собрания. «Это [будет] обсуждение со всем народом тех кандидатов, тех ярких политиков, которые пойдут на выборы по одномандатным избирательным округам», – пояснил он. Уже определены 202 кандидата из 225 одномандатных округов, добавил Афонин.
Избиратели смогут проголосовать как очно (верифицированное голосование при обходе жителей, на местах), так и онлайн. Также граждане смогут предложить свои варианты предполагаемых кандидатов в депутаты, сказал Афонин «Ведомостям».
Коммунисты не исключают, что с помощью предложений получится выявить активистов и общественников левых взглядов, которые могли бы пойти от КПРФ на выборы. «В основном это будет история с определением [поддержки] кандидатов <...> Мы просто говорим: «Как [вам] наш кандидат?» Ну и [хотим] посмотреть, как кандидат работает, как он идет, сколько собрал за себя верифицированных голосов», – пояснил первый зампред ЦК КПРФ.
Возможно, в каких-то регионах коммунисты предложат для обсуждения несколько кандидатов-одномандатников, но в основном среди партийцев «системной конкуренции» нет, подчеркнул он.
Среди кандидатов будут ветераны боевых действий в Афганистане, Сирии, участники спецоперации (21 одномандатник), учителя, врачи, инженеры, рабочие и журналисты, говорил Афонин на всероссийском партийном собрании.
После предварительного голосования партия подведет итоги, и президиум примет окончательное решение. По его предположениям, для прохождения в финальный состав будет предложено порядка 70–80% кандидатов.
Кроме того, в партийный проект планируется включить и кандидатов на региональных выборах в ЕДГ-2026 (кампании в заксобрания ожидаются в 39 регионах, прямые губернаторские выборы – в 7).
Традиционно подобную модель внутреннего отбора используют в «Единой России» (ЕР). Первый раз единороссы опробовали ее перед думской кампанией в 2011 г. – это были «Общенародные праймериз», проводимые при поддержке ОНФ.
ЕР давно предлагала руководителям политических партий поделиться своим опытом проведения предварительного голосования, сказал «Ведомостям» член генсовета партии сенатор Сергей Перминов. «Наше мнение: чем выше политическая конкуренция внутри каждой партии и между политическими партиями, тем качественнее корпус депутатов и выше результативность работы представительной ветви власти в целом. Конкуренция – это благо, и в случае с КПРФ, возможно, лучше поздно, чем никогда», – считает он.
Коммунисты решили апробировать такую модель отбора кандидатов не только для того, чтобы выбрать лучших и наиболее перспективных политиков, но и, возможно, чтобы методом народного предварительного голосования отстранить от участия в выборах «неугодных», полагает политконсультант Олег Бондаренко.
«Поскольку это партия, где есть принцип демократического централизма и руководство КПРФ ничего не может сделать с регионами, если они будут продвигать того или иного политика, то, я думаю, праймериз помогут партии «отцепить» некоторых неудобных для нее политиков», – сказал он «Ведомостям».
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что смысл праймериз заключается в том, чтобы фактически вести избирательную кампанию, хотя закон устанавливает более поздние сроки (агитационный период начинается со дня официального выдвижения кандидата/списка). «Остальное вторично – все равно у руководства партий обычно остается возможность сохранить за собой последнее слово по составу списка», – подчеркнул он.
С ним согласен политолог Евгений Минченко: «Я думаю, это метод продлить срок кампании – и именно по округам».