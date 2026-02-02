КПРФ впервые проведет предварительное голосование за кандидатов в Госдуму

Коммунисты не исключают, что с помощью предложений получится выявить активистов и общественников левых взглядов, которые могли бы пойти от КПРФ на выборы. «В основном это будет история с определением [поддержки] кандидатов <...> Мы просто говорим: «Как [вам] наш кандидат?» Ну и [хотим] посмотреть, как кандидат работает, как он идет, сколько собрал за себя верифицированных голосов», – пояснил первый зампред ЦК КПРФ.