Условием выдвижения в Госдуму от «Единой России» станет прямая связь с ней

Условием выдвижения в Госдуму от «Единой России» станет прямая связь с нейКандидаты в депутаты теперь должны быть членами или сторонниками партии
Все участники праймериз «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов в депутаты Госдумы должны будут иметь отношение к партийной инфраструктуре: быть членами или сторонниками партии, активистами «Молодой гвардии» и др. Об этом на заседании генсовета ЕР заявил его секретарь Владимир Якушев.
«Мы все-таки должны с вами принять принципиальное решение, и в этом году все, кто пойдет на выборы под флагами «Единой России», должны принадлежать к одному из наших партийных институтов», – сказал он. Из 326 членов фракции ЕР в Госдуме VIII созыва 250 имеют партбилет, 25 обладают статусом сторонника партии, а 51 – беспартийные.
«Желательно, чтобы третьей строчки (беспартийных. – «Ведомости») у нас с вами [в будущей фракции] не было, когда в очередной раз мы с вами будем рассматривать, кого же мы с вами все-таки выбрали и кто сегодня получил мандаты Государственной думы», – сказал секретарь генсовета партии власти.
По словам Якушева, уже на стадии праймериз необходимо «стремиться к тому, чтобы затем созданная фракция в Государственной думе представителей «Единой России» состояла как раз из наших единомышленников, имеющих отношение к нашей партийной инфраструктуре». «Чтобы потом не задавали вопросы, что не все разделяют нашу идеологию, что у нас, а такие случаи есть», – добавил он.
Среди нынешних членов фракции ЕР, по словам Якушева, есть представители, «не желающие очень близко сходиться и во взглядах, и в поступках, и в суждениях с партией, во фракцию которой они входят». «Поэтому нам в этом плане нужно более принципиальную позицию занимать с начала нашей избирательной кампании», – подчеркнул он.
По сравнению с думской кампанией пятилетней давности вызовы у единороссов на этот раз «гораздо более серьезнее и масштабнее», продолжил Якушев. Среди них он назвал специальную военную операцию и бюджетную ситуацию (11 марта «Ведомости» сообщали о планах властей сократить расходы федеральной казны на 10%, чтобы не допустить расширения ее дефицита).
«В период избирательной кампании, естественно, наши коллеги по другим партиям нам начнут припоминать, что у нас сегодня плохо. Естественно почему – ответ у них будет очевиден. Потому что есть такая нехорошая партия, которая называется «Единая Россия». И конечно, все, что было сделано плохое, естественно, это сделали мы. И проведение самой избирательной кампании, ответы на эти вызовы, и в такой обостренной ситуации делать это будет непросто», – признал секретарь генсовета.
Стать кандидатом от ЕР и пользоваться ее инфраструктурой – серьезное преимущество на любых выборах, говорит президент Фонда развития гражданского общества Константин Костин. По его мнению, инициатива Якушева – это очевидный имиджевый плюс для ЕР как с точки зрения ответственности и честности перед избирателями, так и в контексте внутрикорпоративной культуры и тимбилдинга.
«Все-таки партия в классическом смысле – это в первую очередь объединение единомышленников. Тем более что конкуренция за право стать кандидатом через процедуру праймериз традиционно высокая», – сказал эксперт «Ведомостям».
Для беспартийного кандидата не составит проблемы выступить на выборах в качестве сторонника ЕР, рассуждает политолог Константин Калачев. «Стать сторонником партии можно на основании личного письменного заявления, этот статус добровольный. Написал заявление перед праймериз – получил точку входа. Для партии это кампанию упрощает, а участников праймериз дисциплинирует», – считает он.