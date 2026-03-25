Политтехнологи призвали вернуться от ИИ к «ламповым технологиям» на выборах

Политтехнологи призвали вернуться от ИИ к «ламповым технологиям» на выборахК избирателю все труднее пробиться с помощью цифровых сообщений
Широкое использование искусственного интеллекта в предвыборных кампаниях привело к обесцениванию цифрового контента и кризису доверия у граждан. В существующих условиях политтехнологам стоит больше обращаться к прежним «ламповым» технологиям, которые могут привнести «человеческую интонацию» и эффект присутствия. Об этом на конференции Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) заявил член правления РАПК, управляющий партнер центра Politproject Сергей Мощенков.
По его мнению, ИИ представляет для отрасли достаточно большую угрозу. Нейросети создают убедительный контент, текст и видео генерируются быстро, дешево и масштабируемо, но у аудитории все меньше доверия к такого рода продукту. «Достоверность этого контента очень маленькая. Люди теперь смотрят любой ролик в том числе через призму – а не сгенерирован ли он?» – подчеркнул Мощенков.
У потенциальных избирателей возникает все больше барьеров по отношению к тому, что технологи пытаются до них донести, и на создателей предвыборного контента ложится бремя доказательства – действительно ли кандидат, например, покрасил лавочку в реальности, а не в созданном ИИ видео, посетовал эксперт.
Расширение цифровой среды разделяет общество на группы, каждая из которых живет в своей реальности и в своем «информационном пузыре», которую цифровой сигнал в рамках предвыборных кампаний уже плохо «пробивает», продолжил Мощенков. Эффект присутствия и прямой контакт при этом становятся ценнее: встречи, разговор, персонализированное письмо и т. д.
«Технологии, которые мы называем «ламповыми», – это мы сами [политтехнологи] придумали и посчитали, что они устаревшие. Потому что «цифра» – это проще, быстрее, по ней можно красивее отчитаться», – признался эксперт. По его мнению, «лампа» – это формат, в котором человек ощущает не «охват», а контакт и чувствует, что с ним разговаривают «как со своим».
ИИ при этом можно использовать для «точности» «лампы», а не для ее замены, полагает Мощенков: так контакт получится более точным и релевантным. Один из плюсов нейросетей – удешевление «персонализации сигнала». Так, например, используя массив данных и возможности ИИ, предвыборную газету сейчас можно выпускать не для всего района, а для конкретного дома с проблемами его двора, личное письмо присылать не просто по имени-отчеству, а с учетом жизненной ситуации получателя и т. д.
Другие участники конференции РАПК в целом соглашаются с Мощенковым. Глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко отмечает точность наблюдений коллеги на практике своих клиентов. То, что перестает быть дефицитом, падает в цене, это случилось с возможностью производства контента и его трансляции с появлением смартфонов и ИИ, рассуждает политконсультант, победитель конкурса социальных архитекторов Игорь Чересиз.
Но количество времени и фокус внимания человека не бесконечны, поэтому интерес людей снова возвращается к «ламповому» прямому общению, отмечает эксперт: «Оно, особенно в больших городах, стало дефицитом. Доехать до друга на другой конец Москвы – это целое событие. И тем больше оно ценится. В отличие от сообщения в мессенджере».
Кроме того, потребление контента в смартфоне связано с постоянным стрессом от количества негативных инфоповодов и фейков, и люди возвращаются и к традиционным СМИ – телевизору, бумажным газетам и т.д. – в поисках укрытия от тревожного смартфон- и ИИ-мира, говорит собеседник «Ведомостей».
В конечном итоге главным для политтехнолога все равно остается прямой контакт человека с человеком, а не нейроаватара с обезличенным интернет-пользователем. Кто сможет пользоваться новыми инструментами для передачи нужного образа и эмоции каждому в отдельности – сорвет банк, резюмировал эксперт.