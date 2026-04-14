Что пишут западные СМИ о ссоре Трампа с папой римским

«Трамп также время от времени враждовал с предшественником Льва, Франциском, который публично выступал против кампании Трампа по депортации, называя ее нехристианской. В прошлом году, после смерти Франциска, Трамп опубликовал фотографию, на которой он изображен папой Римским, что вызвало возмущение многих католиков. Но нападки Трампа на Льва вышли далеко за рамки его нападок на Франциска. "Американские президенты и американские католики в прошлом не соглашались с римскими папами", – сказал Гибсон. "Но это – неуважение. Неуважение – это совсем не то же самое, что несогласие, и в этом опасность для Трампа". По меньшей мере восемь членов кабинета Трампа – католики, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио».