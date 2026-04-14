Что пишут западные СМИ о ссоре Трампа с папой римским

Что пишут западные СМИ о ссоре Трампа с папой римскимАмериканский лидер может лишиться поддержки значительной части избирателей
Между президентом США Дональдом Трампом и папой римским Львом XIV продолжается конфликт. Из-за этого на американского лидера обрушилась критика со стороны окружения. Поводом стала публикация Трампа в своей соцсети True Social (TS) 13 апреля, в которой он раскритиковал папу и назвал его мягким в отношении борьбы с преступностью и ужасным за его подход к внешней политике. Трамп также написал, что без его влияния Лев XIV не смог бы выиграть выборы папы в мае 2025 г.
В ответ папа римский заявил, что не боится президента США Дональда Трампа и его администрации, а все свои призывы остановить войну в Иране основывает на Евангелии.
На этом фоне Трамп опубликовал сгенерированную нейросетью картинку, где он изображен в образе Иисуса Христа. Это вызвало неприятие действий президента США со стороны его бывших союзников. Позднее картинка была удалена.
Сам президент США отметил, что воспринимал изображение в образе Иисуса Христа как образ врача, помогающего людям. Глава Белого дома на картинке прикасается рукой к больному мужчине. Ладони Трампа в этот момент светятся.
Ведомости собрали собрали прогнозы западных СМИ о конфликте президента США с папой римским.
«Многие критики, в том числе и сторонники Трампа, например, члены Международного ордена тамплиеров, назвали это изображение кощунственным. Позже Трамп удалил пост, а в понедельник заявил, что, по его мнению, на картинке он изображен врачом, чего на самом деле не было. («Я не знаю много врачей с сияющими руками», – пошутил в интервью CNN священник-иезуит Джеймс Мартин.)»
«Хотя он удалил пост (и отрицал, что это явно отсылка к Иисусу Христу), для многих верующих католиков и других христиан это сравнение переходит все границы».
«Трамп никогда не извиняется за поступки и слова, которые унижают и оскорбляют людей. В Белом доме его поведение характеризуют как свежее и понятное».
«Дело не только в том, что у Трампа есть ядро мессианских сторонников, которые не видят границ между церковью и государством. Теперь ясно, что хотя Трамп и подпитывался их пылом, он так и не понял, кто они, во что верят и где проходят их «красные линии»».
«Если все рухнет, что останется от его сторонников? И что будет с Трампом? Куда денется эта энергия?»
«В последние годы консервативные христиане сплотились вокруг Трампа, несмотря на первоначальные опасения, и поддерживали его во время двух импичментов и трех выборов. Трамп, в свою очередь, выполнил данные им предвыборные обещания, назначив судей Верховного суда, которые помогли отменить решение по делу Роу против Уэйда. Но для многих христианских лидеров публикация Трампа в социальной сети Sunday night Truth – наряду с его резкой критикой папы Льва XIV – зашла слишком далеко».
«Трамп также время от времени враждовал с предшественником Льва, Франциском, который публично выступал против кампании Трампа по депортации, называя ее нехристианской. В прошлом году, после смерти Франциска, Трамп опубликовал фотографию, на которой он изображен папой Римским, что вызвало возмущение многих католиков. Но нападки Трампа на Льва вышли далеко за рамки его нападок на Франциска. "Американские президенты и американские католики в прошлом не соглашались с римскими папами", – сказал Гибсон. "Но это – неуважение. Неуважение – это совсем не то же самое, что несогласие, и в этом опасность для Трампа". По меньшей мере восемь членов кабинета Трампа – католики, включая вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио».
«Многие католики верят, что Святой Дух руководит кардиналами при выборе папы Римского. Заявление Трампа о том, что Лев был выбран по политическим причинам, бросает вызов процессу, который набожные католики считают священным. То, что Лео является первым американским понтификом, усиливает чувство личной заинтересованности».
«Последняя словесная перепалка президента с папой Римским знаменует собой резкую эскалацию напряженности между Белым домом и главой Церкви, который был откровенен в своей критике американо-израильской войны против Ирана и жесткой иммиграционной политики администрации».