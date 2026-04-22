Apple сменит гендиректора: кто такой Джон Тернус

Кук возглавляет Apple с 2011 г. Как отмечают в компании, за это время рыночная капитализация Apple выросла примерно с $350 млрд до $4 трлн, а выручка – почти в 4 раза до более чем $416 млрд по итогам 2025 финансового года. При нем Apple расширила продуктовую линейку, в том числе за счет новых категорий вроде Apple Watch и AirPods, а также усилила сервисное направление, выручка которого превысила $100 млрд, утверждают в компании. Компания также перешла на собственные процессоры, что позволило повысить производительность устройств и снизить энергопотребление.