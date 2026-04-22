Apple сменит гендиректора: кто такой Джон Тернус

Apple сменит гендиректора: кто такой Джон ТернусКук станет исполнительным председателем совета директоров с сентября 2026 года
Тим Кук покинет пост гендиректора Apple и станет исполнительным председателем совета директоров, а его место займет старший вице-президент по аппаратной инженерии Джон Тернус, сообщили в компании. Изменения вступят в силу 1 сентября 2026 г.
Решение было единогласно одобрено советом директоров и стало результатом «долгосрочного планирования преемственности», сообщили в компании. До конца лета Кук продолжит исполнять обязанности гендиректора и будет работать с Тернусом над передачей управления. В новой роли Кук сосредоточится, в частности, на взаимодействии с регуляторами и госорганами.
Тернус назвал назначение «честью» и подчеркнул, что намерен продолжать миссию компании. Он работает в Apple с 2001 г. и входил в исполнительную команду с 2021 г. Ранее он курировал разработку аппаратной части ключевых продуктов. Тернус также войдет в состав совета директоров с 1 сентября.
Кук возглавляет Apple с 2011 г. Как отмечают в компании, за это время рыночная капитализация Apple выросла примерно с $350 млрд до $4 трлн, а выручка – почти в 4 раза до более чем $416 млрд по итогам 2025 финансового года. При нем Apple расширила продуктовую линейку, в том числе за счет новых категорий вроде Apple Watch и AirPods, а также усилила сервисное направление, выручка которого превысила $100 млрд, утверждают в компании. Компания также перешла на собственные процессоры, что позволило повысить производительность устройств и снизить энергопотребление.
Среди недавних запусков, курируемых Тернусом, – обновленная линейка iPhone, а также новые модели Mac. В компании отмечают, что он также занимался повышением надежности устройств и снижением их углеродного следа за счет использования новых материалов и инженерных решений.
Тернусу 50 лет – столько же было Куку, когда он занял пост гендиректора в 2011 г. после Стива Джобса. Он родился в Калифорнии и получил степень бакалавра по машиностроению в Университете Пенсильвании, пишет The Guardian. После его окончания в 1997 г. он недолго работал в стартапе Virtual Research Systems в области виртуальной реальности.
В Apple он пришел в 2001 г., где начал карьеру в команде продуктового дизайна с разработки внешних дисплеев, а в 2013 г. был назначен вице-президентом по аппаратной инженерии, сообщает Reuters. В 2021 г. он вошел в исполнительную команду, заняв пост старшего вице-президента по этому направлению в подчинении Кука.
Чтобы понять, как Тернус будет управлять Apple, важно обратить внимание на его подход к технологиям – он не рассматривает искусственный интеллект (ИИ) как самоцель, пишет Reuters.
Так, в интервью Tom’s Guide Тернус подчеркнул, что, несмотря на восприятие Apple как компании, отстающей в гонке ИИ от решений вроде ChatGPT и Gemini, компания придерживается иного подхода: «Мы никогда не думаем о том, чтобы просто выпустить технологию. Мы думаем, как использовать ее, чтобы создавать крутые продукты и опыт для пользователей».
Как пишет Reuters, такой продуктовый фокус делает его проводником традиционного подхода Apple – в момент, когда компания уступила статус самой дорогой в мире Nvidia, а ее стратегия в области ИИ вызывает вопросы у части аналитиков на фоне задержек с обновлением Siri и зависимости от сторонних решений.
Тернус курировал ключевые аппаратные направления, включая iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirPods, и считается одним из архитекторов перехода компьютеров Mac на собственные процессоры Apple вместо Intel, что повысило производительность устройств и поддержало рост продаж, утверждает агентство. Также осенью прошлого года Тернус представил iPhone Air – крупнейшее обновление линейки iPhone с 2017 г.
Собеседники агентства отмечают, что он пользуется широкой поддержкой внутри компании. «Все его любят в Apple», – говорил аналитик Creative Strategies Бен Баджарин. По стилю управления, как отмечает Reuters, Тернус ближе к Джобсу – он делает ставку на продукт и пользовательский опыт, а не на технологию ради технологии.
The Wall Street Journal, напротив, описывает Тернуса как «доброжелательного инженера-механика» со стилем управления, более «близким к спокойному Куку», чем к «харизматичному, но импульсивному» Джобсу. Его на посту руководителя аппаратного направления сменит Джони Сруджи, ранее занимавший должность старшего вице-президента по аппаратным технологиям.
The Guardian также считает, что Тернус символизирует сохранение текущей стратегии компании, которая при Куке привела к рекордной прибыли. Годовая прибыль Apple сейчас превышает $100 млрд, а в январе компания сообщила о рекордной выручке от iPhone, в том числе за счет восстановления спроса в Китае.
Гендиректор Content Review Сергей Половников считает, что назначение Тернуса может означать попытку Apple сместить фокус с финансовых показателей на продукт. По его словам, Тернус, будучи «прилежным учеником» Кука, в то же время ближе к инженерной культуре компании и «больше про «железо», чем про бухгалтерию». Половников предполагает, что с его приходом линейка устройств вернется к «лаконизму» времен Джобса и компания «наконец начнет думать не о кредитном балансе, а о своих пользователях».
По мнению Половникова, Apple находится в стадии, схожей с поздним этапом развития Nokia: «денег как у дурака фантиков», но у компании нет четкого понимания дальнейшего вектора роста. В таких условиях участие в гонке ИИ «на правах догоняющего» смысла не имеет, полагает Половников.
«Apple при Джобсе отличался лозунгом «с козлами не играю» и способностью перевернуть доску, смахнув с нее все фигуры. Единственный шанс Тернуса что-то изменить – поменять правила игры. Водолазная маска с аккумулятором и новый цвет корпуса айфона – не то, чего ждут от компании, изобретающей новые категории устройств», – заключил Половников.