Геннадий Зюганов назвал, на кого может сделать ставку в 2026 году

Геннадий Зюганов назвал, на кого может сделать ставку в 2026 годуЛидер коммунистов накануне выборов выделил приоритетных для него партийцев
На пленуме ЦК КПРФ 25 апреля лидер партии Геннадий Зюганов разрешил часть интриги, которая связана с формированием костяка будущей фракции в Госдуме. Во всяком случае, именно так три источника «Ведомостей», близкие к руководству КПРФ, трактуют разделение зарекомендовавших себя партийцев на три группы. Список получился консервативным, отметил один из собеседников, но сюрприз может получиться на съезде (предварительно – 20 июня).
В первую группу вошли те, кто способен создать «в любой момент правительство народного доверия», обозначил Зюганов. По его словам, право войти в такое правительство доказало 26 человек.
Среди них оказались и депутаты, которые в 2021 г. были среди 14 кандидатов в общефедеральной части списка (там может быть 15 человек, они гарантированно получают мандаты). Возглавлял его Зюганов. Названы были первый вице-спикер Госдумы (ГД) и первый зам Зюганова в ЦК Иван Мельников, «простой» зам Владимир Кашин, координатор фракции в ГД Николай Коломейцев, экс-кандидат в президенты Николай Харитонов, советский космонавт Светлана Савицкая, еще один первый зам Зюганова в ЦК Юрий Афонин, замы Дмитрий Новиков и Леонид Калашников.
Подготовка КПРФ к выборам
Также в первый эшелон были включены парламентарии Олег Смолин, Казбек Тайсаев, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, Николай Арефьев, Сергей Обухов, Нина Останина, Алексей Куринный, Николай Иванов, Николай Васильев, генерал-лейтенант Виктор Соболев, Вячеслав Мархаев, Юрий Синельщиков, Николай Осадчий и Ольга Алимова. Все они, кроме Тайсаева и Куринного, в 2021 г. избирались в регионах, а не в общефедеральной части списка.
Большинство из них и сейчас будут баллотироваться в своих субъектах Федерации. Назвал Зюганов в этой части и представителей регионов. Депутата Ставропольской думы Виктора Гончарова и депутата парламента Кабардино-Балкарии Бориса Паштова. Также в этот список вошли директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области и экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин и секретарь Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко.
После первого эшелона Зюганов перечислил тех, кто уже накопил «большой политический и жизненный опыт». В их число вошли сенатор от Орловской области Василий Иконников, а также депутаты Госдумы Владислав Егоров (получил депутатский мандат в 2023 г. в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Блоцкого), Сергей Казанков (экс-руководитель СПК «Звениговский»), Евгений Бессонов, пресс-секретарь партии Александр Ющенко, Алексей Корниенко, Вадим Кумин. В 2021 г. последний баллотировался в общефедеральной части списка.
Удостоились похвалы и депутат Мособлдумы Александр Наумов, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае и первый секретарь крайкома Петр Перевезенцев, депутат заксобрания Свердловской области Елена Кукушкина (СМИ писали, что она может баллотироваться в Госдуму по партсписку), депутат Липецкого областного Совета депутатов Сергей Токарев и депутат заксобрания Краснодарского края Павел Соколенко.
Среди партийных функционеров во второй эшелон вошли руководитель центра политической учебы ЦК КПРФ Станислав Аниховский, секретарь ЦК КПРФ по научно-просветительской работе Игорь Макаров, генеральный продюсер телеканала «Красная линия» Вадим Миллер, заместитель заведующего отделом ЦК КПРФ по агитации Дмитрий Горбунов, юрист Дмитрий Аграновский.
В заключение Зюганов назвал третью группу. Они «все увереннее заявляют о себе». Среди них – ряд молодых депутатов разного уровня.
Прослеживается публичное деление партийцев на категории по степени приоритетности, оценил политолог Константин Калачев: «Urbi et orbi («городу и миру») – иначе говоря, партии и администрации президента во избежание недопонимания, проблем и интриг».
Примеры того, когда в рядах КПРФ появлялись новые персоны и вызывали интерес, были – таким можно назвать Грудинина, но они все же редки и единичны, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Здесь более важен бренд. Сумеет КПРФ в условиях неопределенности вернуть себе репутацию «проголосуй за коммунистов, чтобы сделать больно» или не сумеет», – считает эксперт.