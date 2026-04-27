RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,94+0,04%CNY Бирж.10,98-0,81%IMOEX2 733-1,39%RGBITR780,82+0,04%
Геннадий Зюганов назвал, на кого может сделать ставку в 2026 году

Лидер коммунистов накануне выборов выделил приоритетных для него партийцев
Юлия Малева
Судя по выступлению Зюганова, федеральная часть списка КПРФ может почти полностью повторить вариант 2021 г.
Судя по выступлению Зюганова, федеральная часть списка КПРФ может почти полностью повторить вариант 2021 г. / Алексей Орлов / Ведомости

На пленуме ЦК КПРФ 25 апреля лидер партии Геннадий Зюганов разрешил часть интриги, которая связана с формированием костяка будущей фракции в Госдуме. Во всяком случае, именно так три источника «Ведомостей», близкие к руководству КПРФ, трактуют разделение зарекомендовавших себя партийцев на три группы. Список получился консервативным, отметил один из собеседников, но сюрприз может получиться на съезде (предварительно – 20 июня).

В первую группу вошли те, кто способен создать «в любой момент правительство народного доверия», обозначил Зюганов. По его словам, право войти в такое правительство доказало 26 человек.

Среди них оказались и депутаты, которые в 2021 г. были среди 14 кандидатов в общефедеральной части списка (там может быть 15 человек, они гарантированно получают мандаты). Возглавлял его Зюганов. Названы были первый вице-спикер Госдумы (ГД) и первый зам Зюганова в ЦК Иван Мельников, «простой» зам Владимир Кашин, координатор фракции в ГД Николай Коломейцев, экс-кандидат в президенты Николай Харитонов, советский космонавт Светлана Савицкая, еще один первый зам Зюганова в ЦК Юрий Афонин, замы Дмитрий Новиков и Леонид Калашников.

Подготовка КПРФ к выборам

В своем выступлении Зюганов поставил несколько задач. Так, Дробот и Камневу он велел продолжить обучение членов избиркомов и наблюдателей. Аниховскому стоит обеспечить развитие проекта «Красная трибуна» (обучение отстаиванию позиций КПРФ «в условиях идейного и информационного противоборства»). Осадчий и Никулина должны способствовать высокой финансовой дисциплине региональных отделений. Отдельное внимание Зюганов уделил проведению агитации в соцсетях, заявив, что доступ к информации – «это не привилегия, а норма».

Также в первый эшелон были включены парламентарии Олег Смолин, Казбек Тайсаев, экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко, Николай Арефьев, Сергей Обухов, Нина Останина, Алексей Куринный, Николай Иванов, Николай Васильев, генерал-лейтенант Виктор Соболев, Вячеслав Мархаев, Юрий Синельщиков, Николай Осадчий и Ольга Алимова. Все они, кроме Тайсаева и Куринного, в 2021 г. избирались в регионах, а не в общефедеральной части списка.

Большинство из них и сейчас будут баллотироваться в своих субъектах Федерации. Назвал Зюганов в этой части и представителей регионов. Депутата Ставропольской думы Виктора Гончарова и депутата парламента Кабардино-Балкарии Бориса Паштова. Также в этот список вошли директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» в Московской области и экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин и секретарь Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко.

После первого эшелона Зюганов перечислил тех, кто уже накопил «большой политический и жизненный опыт». В их число вошли сенатор от Орловской области Василий Иконников, а также депутаты Госдумы Владислав Егоров (получил депутатский мандат в 2023 г. в связи с досрочным прекращением полномочий Владимира Блоцкого), Сергей Казанков (экс-руководитель СПК «Звениговский»), Евгений Бессонов, пресс-секретарь партии Александр Ющенко, Алексей Корниенко, Вадим Кумин. В 2021 г. последний баллотировался в общефедеральной части списка.

Удостоились похвалы и депутат Мособлдумы Александр Наумов, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае и первый секретарь крайкома Петр Перевезенцев, депутат заксобрания Свердловской области Елена Кукушкина (СМИ писали, что она может баллотироваться в Госдуму по партсписку), депутат Липецкого областного Совета депутатов Сергей Токарев и депутат заксобрания Краснодарского края Павел Соколенко.

Среди партийных функционеров во второй эшелон вошли руководитель центра политической учебы ЦК КПРФ Станислав Аниховский, секретарь ЦК КПРФ по научно-просветительской работе Игорь Макаров, генеральный продюсер телеканала «Красная линия» Вадим Миллер, заместитель заведующего отделом ЦК КПРФ по агитации Дмитрий Горбунов, юрист Дмитрий Аграновский.

В заключение Зюганов назвал третью группу. Они «все увереннее заявляют о себе». Среди них – ряд молодых депутатов разного уровня.

Прослеживается публичное деление партийцев на категории по степени приоритетности, оценил политолог Константин Калачев: «Urbi et orbi («городу и миру») – иначе говоря, партии и администрации президента во избежание недопонимания, проблем и интриг».

Примеры того, когда в рядах КПРФ появлялись новые персоны и вызывали интерес, были – таким можно назвать Грудинина, но они все же редки и единичны, отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Здесь более важен бренд. Сумеет КПРФ в условиях неопределенности вернуть себе репутацию «проголосуй за коммунистов, чтобы сделать больно» или не сумеет», – считает эксперт.

