Политика

Владимир Путин заявил о готовности компаний РФ работать на рынке Конго

В Кремле начались его переговоры с президентом республики Дени Сассу-Нгессо
Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости
У России и Республики Конго хорошие перспективы развития отношений по разным направлениям: геологоразведка, энергетика, логистика и сельское хозяйство, заявил президент РФ Владимир Путин во время начала переговоров с президентом республики Дени Сассу-Нгессо в Кремле. Отечественные компании выражают готовность и желание работать на рынке Конго – прежде всего потому, что в стране устойчивая внутриполитическая ситуация, добавил Путин.

Президент России также обратил внимание на гуманитарное сотрудничество стран, в том числе на подготовку кадров. Путин сообщил, что в РФ были подготовлены за предыдущие годы 8000 специалистов для Конго, а сейчас 850 молодых людей продолжают обучение в России. Путин также поздравил президента Конго с результатами выборов и поблагодарил его за то, что тот после инаугурации выбрал Россию как первую зарубежную страну для визита. 

«Благодарны вам за то, что вы принимали активное участие в саммитах «Россия – Африка». Мы готовим осенью этого года третий саммит. Рассчитываем на ваше личное участие и приглашаем вас в Москву», – добавил Путин.

В ответ на приветствие Сассу-Нгессо сообщил, что выборы в Конго прошли в надлежащих условиях. Делегация страны отправилась с государственным визитом в РФ для того, чтобы укрепить отношения между странами – они развиваются уже много десятилетий, отметил он. Узы солидарности и сотрудничества связывают страны во всех направлениях: безопасность, оборона, экономическая безопасность, перечислил Сассу-Нгессо. Он выразил надежду, что новый саммит «Россия – Африка», который состоится в октябре в Москве, также увенчается успехом.

«Мы рассматриваем новые проекты, которые можно развивать при поддержке РФ, не забывая о приоритетных задачах, о которых вы сейчас говорили [сотрудничество в сфере экономики, образования, подготовки кадров. – “Ведомости"]», – сказал Сассу-Нгессо.

Для Конго большую важность представляет программа сельского хозяйства, сообщил он. «После переговоров мы сможем уточнить некоторые моменты нашей программы и принять ее на ближайшие три года, учитывая, что наше новое правительство приступает к работе», – сказал президент республики.

