Владимир Путин заявил о готовности компаний РФ работать на рынке Конго

Президент России также обратил внимание на гуманитарное сотрудничество стран, в том числе на подготовку кадров. Путин сообщил, что в РФ были подготовлены за предыдущие годы 8000 специалистов для Конго, а сейчас 850 молодых людей продолжают обучение в России. Путин также поздравил президента Конго с результатами выборов и поблагодарил его за то, что тот после инаугурации выбрал Россию как первую зарубежную страну для визита.