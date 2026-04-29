Что сказал Трамп после телефонного разговора с Путиным

Американский лидер отметил, что российский лидер предложил помощь в решении проблемы иранского обогащенного урана, но сам Трамп отказался. «Я сказал, что гораздо предпочел бы, чтобы вы были вовлечены в завершение конфликта на Украине», – сказал он.