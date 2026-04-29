Что сказал Трамп после телефонного разговора с Путиным

Что сказал Трамп после телефонного разговора с ПутинымПрезидент США назвал беседу «хорошей» и отметил, что давно знает российского лидера
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным 29 апреля. Позднее американский президент провел встречу с астронавтами «Артемиды II» в Белом доме, на которой рассказал, как прошел разговор с российским коллегой, а также затронул вопрос украинского и иранского урегулирования.
«Ведомости» собрали основные высказывания Трампа в ходе общения с журналистами.
О разговоре с Путиным
Трамп назвал беседу «хорошей» и отметил, что давно знает российского лидера. «У нас был хороший разговор, я давно его знаю», – сказал он.
По его словам, Путин заинтересован в поиске решения по Украине. «Я думаю, Путин хотел бы увидеть решение по Украине. Это хорошо», – добавил Трамп. Он рассказал, что ранее российский лидер был готов к сделке, но «некоторые люди» помешали этому.
Об Украине
Трамп сообщил, что предложил Путину «небольшое прекращение огня» и считает, что российский лидер «может на это пойти». «Я предложил небольшое прекращение огня. Думаю, он мог бы это сделать», – сказал он.
Об Иране
По словам Трампа, Путин не заинтересован в наличии у Ирана ядерного оружия. «Путин также не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие», – сказал он.
Американский лидер отметил, что российский лидер предложил помощь в решении проблемы иранского обогащенного урана, но сам Трамп отказался. «Я сказал, что гораздо предпочел бы, чтобы вы были вовлечены в завершение конфликта на Украине», – сказал он.
Также он заявил, что соглашение с Тегераном возможно только при отказе от ядерной программы.
О том, что президенты РФ и США провели телефонный разговор, сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, Трамп призвал к скорейшему прекращению боев на Украине и заявил, что Вашингтон готов этому содействовать. Представители Трампа продолжат диалог с Москвой и Киевом.
Путин заявил Трампу, что считает правильным его решение продлить режим прекращения огня в отношении Ирана, что должно дать шанс переговорам и в целом помочь стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, сказал Ушаков.