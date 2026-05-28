Россия и Китай объединяют усилия против киберпреступности

Россия и Китай объединяют усилия против киберпреступностиЕе масштабы угрожают обеим странам
Во время визита в Пекин российский генпрокурор Александр Гуцан встретился 27 мая с руководителями трех китайских правоохранительных ведомств: Верховной народной прокуратуры, министерства общественной безопасности (МОБ; аналог российского МВД) и министерства юстиции. На встрече с их руководителями Гуцан особую роль отвел укреплению сотрудничества в области борьбы с киберпреступностью. «Особое внимание уделяется противодействию киберпреступности, рост которой вызывает всеобщую обеспокоенность. В связи с этим мы глубоко признательны китайским коллегам за поддержку инициативы российской стороны по разработке и принятию Конвенции ООН против киберпреступности», – заявил Гуцан.
С руководителями всех трех китайских ведомств российским генпрокурором были подписаны двусторонние документы: соглашение о сотрудничестве с МОБом, меморандум о сотрудничестве с минюстом и программа сотрудничества с Верховной народной прокуратурой на 2027–2028 гг. С китайской прокуратурой Гуцан помимо прочего договорился о подготовке у обоих партнеров на курсах по повышению квалификации по 15 человек с каждой стороны. Все документы содержат положения о важности противодействия киберпреступности.
Граждане Китая сталкиваются с масштабным мошенничеством со стороны заграничных скам-центров, расположенных прежде всего в Камбодже и на неподконтрольных правительству территориях Мьянмы, что напоминает ситуацию с мошенническими колл-центрами на Украине, работающими против граждан России. Китайские правоохранительные органы ведут с этими преступными синдикатами энергичную войну, добиваясь выдачи главарей мошенников, которые в отдельных случаях приговариваются и к смертной казни.
Визит в Китай правоохранителя такого уровня, как генеральный прокурор, чрезвычайно важен для двусторонних отношений, говорит ведущий научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов ИКСА РАН Павел Трощинский. Экономическое сотрудничество Пекина и Москвы должно быть подкреплено и сотрудничеством правоохранительных органов двух стран. Что же касается кибербезопасности, то на сегодняшний момент, отмечает эксперт, это самая актуальная тема, так как охватывает многие сферы – от банковского дела до уголовной преступности. Пока, признает Трощинский, взаимодействие в этой широкой сфере только начинается, но ее важность от этого не уменьшается, так как технологии развиваются быстро и Китай, который, без сомнения, является одним из лидеров технологической гонки, нуждается в эффективной работе правоохранителей.
В силу передового масштаба применения достижений цифровизации и технологий в КНР китайский опыт будет интересен в России, если заимствовать его в превентивном порядке, не совершая собственных ошибок, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. По его мнению, использование китайского опыта нужно проводить по схеме «не копировать, а творчески осмыслять». Практики из сферы кибербезопасности Китая заимствовать, в принципе, можно, говорит эксперт, но вот институты – вряд ли. Такая ситуация сложилась из-за специфики китайского государственного устройства, в котором ответственные за кибербезопасность органы подчиняются центральному комитету Коммунистической партии. Кроме того, что против России, что против Китая мошенники действуют по схожим схемам вроде жажды «легких денег» или запугивания на тему лишения собственности, так что китайский опыт вполне может пригодиться в России, резюмирует Ломанов.