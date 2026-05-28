Россия и Китай объединяют усилия против киберпреступности

В силу передового масштаба применения достижений цифровизации и технологий в КНР китайский опыт будет интересен в России, если заимствовать его в превентивном порядке, не совершая собственных ошибок, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов. По его мнению, использование китайского опыта нужно проводить по схеме «не копировать, а творчески осмыслять». Практики из сферы кибербезопасности Китая заимствовать, в принципе, можно, говорит эксперт, но вот институты – вряд ли. Такая ситуация сложилась из-за специфики китайского государственного устройства, в котором ответственные за кибербезопасность органы подчиняются центральному комитету Коммунистической партии. Кроме того, что против России, что против Китая мошенники действуют по схожим схемам вроде жажды «легких денег» или запугивания на тему лишения собственности, так что китайский опыт вполне может пригодиться в России, резюмирует Ломанов.