F6: кибермошенники при обмане ребенка в среднем похищали около 142 000 рублей
В 2025 г. кибермошенники украли у россиян более 1 млрд руб. с помощью их детей. В среднем на одного ребенка приходилось около 142 000 руб., сообщили «Ведомостям» аналитики компании F6.
По оценке компании, чаще всего ущерб с одной жертвы составляет 100 000–150 000 руб. Руководитель проектов «Интеллектуальной аналитики» компании Тимофей Воронин отметил, что в отдельных случаях злоумышленники получали доступ к нескольким миллионам рублей.
Всего за 2025 г. зафиксировано более 7000 случаев мошенничества с участием несовершеннолетних, сообщили в F6. Как правило, детей использовали для получения доступа к банковским счетам родителей.
Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», с телефонным мошенничеством сталкивались 55% родителей и 12% детей, с онлайн-мошенничеством – 31% родителей и 12% детей, а со взломом аккаунтов – 20% родителей и 5% детей. Основной механизм таких атак задействует методы социальной инженерии. Чаще всего пользователи скачивают вредоносные файлы под видом игр и приложений (29% случаев) или вводят данные на поддельных сайтах, например, участвуя в поддельных конкурсах (21%).